رفع ابهام از میمون فضانورد/ معکوس شدن روند پیری

اعزام 15دقیقهای فضانورد تا سال 97 و رفع ابهام از میمون خالدار فضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشکده سامانههای هوافضای سازمان فضایی از اعزام اولین فضانورد ایرانی در سال 97خبر داد و گفت: برای این امر نیاز به 10 فناوری مهم داریم همچنین برای این منظور اقدام به تدوین نقشه راهبردی کردیم.
دکتر محمد ابراهیمی در مراسم اختتامیه مسابقه سامانههای هوافضا، پروژه ارسال فضانورد به فضا را از پروژههای مهم سازمان فضایی دانست و افزود: این پروژه در 2 فاز اعزام اولین فضانورد ایرانی به فضای زیر مداری و اعزام فضانورد به فضای مداری و بازگشت ایمن آنها تعریف شده است.
رئیس پژوهشکده سامانههای هوافضا سازمان فضایی با تاکید بر اینکه تصاویر میمون خالدار مربوط به میمونی به نام "پانی" است، گفت: پانی در آزمایشهای قبلی مورد استفاده قرار گرفته بود.
وی با تاکید بر اینکه میمونهای زیادی در آزمایشهای فضایی مورد استفاده قرار گرفته است،عکسهای منتشر شده از اولین میمون فضانورد در رسانهها مربوط به عکسبرداری رسانهها از آزمایشهای قبلی تحقیقاتی ما بوده است.
آغاز اجرای پروژه خدمات چندرسانهای در کشور
دبیر شورایعالی فضای مجازی از آغاز به کار اپراتور خدمات چند رسانهای ارتباطی در کشور خبر داد و گفت: فاز آزمایشی و تحقیقاتی این پروژه کار خود را آغاز کرده تا پس از اتمام موفقیت آمیز آن و بررسیهای مدنظر، این پروژه به کل کشور تعمیم داده شود.
مهدی اخوان بهابادی تولید انبوه محتوای دیجیتالی در کشور را از جمله اولویتهای شورایعالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: نمیتوان انتظار داشت تنها یک یا چند دستگاه حاکمیتی محتوای مورد نیاز کاربران اینترنت را تامین کنند بلکه باید شرایطی فراهم شود که تمامی مردم در زمان و مکان مختلف بتوانند درگیر تولید محتوای بومی باشند و براین اساس درنظر داریم پروژهای را در کشور راه اندازی کنیم که دسترسی مردم به ابزارهای تولید محتوای دیجیتالی را ممکن کند.
طرح جدید برای فیلترینگ سایتها و بررسی رفع فیلتر فیسبوک
دبیر شورایعالی فضای مجازی با تشریح سیاستها و برنامههای این شورا برای فیلترینگ گفت: یکی از مهمترین برنامههای شورا رفع مشکلات موجود در زمینه فیلترینگ سایتهای اینترنتی است در همین زمینه اجرای طرحی به نام هوشمندسازی فیلترینگ آغاز میشود.
وی همچنین در پاسخ به این که تاکنون نقل قولهایی از وی برای رفع محدودیت دسترسی به شبکه اجتماعی فیس بوک عنوان شد بود و آیا فیلترینگ فیس بوک برداشته می شود گفت: محدودیت دسترسی به شبکه اجتماعی فیس بوک در کوتاه مدت به هیچ وجه برداشته نمیشود و رفع این محدودیت در بلند مدت قابل بررسی است.
انتصاب سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هفته گذشته، رئیس جمهور در حکمی محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: "نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده و به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس این حکم به عنوان «سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب میگردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از همه ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از همکاری کارشناسان، مدیران و پرسنل خدوم آن وزارتخانه و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) در انجام این مأموریت خطیر موفق باشید."
امیر سرتیپ محمدحسن نامی در سوابق خود معاونت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، عضویت هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاونت وزیر دفاع را داراست.
معکوس شدن روند پیری با تزریق ژن طول عمر
هفته گذشته ، محققان توانستهاند با تزریق ژن طول عمر، پیری را در موش های کهنسال معکوس کرده و توان احیای دوباره سلولهای بنیادی را در آنها ایجاد کنند.
این پژوهش که توسط زیست شناسان دانشگاه کالیفرنیا- برکلی انجام شده، نشان دهنده پیشرفت مهمی در شناخت سازوکار مولکولی دخیل در پیری است. این یافته راه را برای ارائه درمانهای هدفمند برای بیماری های تحلیلی مرتبط با سن فراهم میکند.
محققان دریافتند SIRT3 یکی از اعضای خانواده پروتئینهای موسوم به سرتوئین ها نقش مهمی را در کمک به سلول های بنیادی پیر خون برای مقابله با استرس و فشار، ایفا میکند.
مشاهده هزاران گوی بنفش عجیب وسط یک صحرا
ساکنان محلی شهر توکسان در ایالت آریزونا طی روزهای هفته گذشته با مشاهده هزاران گوی کوچک بنفش رنگ که ناگهان در وسط یک صحرا ظاهر شده، شگفت زده شدهاند.
گرادین وارگاس و همسرش این مجموعه عجیب از گویهای بنفش را هنگام قدم زدن کشف کردند.
دارلین بوهرو مدیر بازاریابی یک شرکت گیاه شناسی در توکسون اظهار داشت که پس از صحبت با یک گیاه شناس به این نتیجه رسیده که این گویها به صورت طبیعی ظاهر شدهاند و میتوانند کپک لجن یا قارچ ژلهای باشد.
آشنایی با حشرهای که تخم طلا میگذارد
درمیان ارگانیسمهای عجیب و غریبی که در زمین ما زندگی میکنند یک نوع باکتری وجود دارد که میتواند طلای حل شده در آب را به تکههای میکروسکوپی طلای جامد تبدیل کند.
علت وجود باکتری گرم منفی Delftia acidovorans روی سطح تکههای طلا همواره شیمیدانها را متعحب کرده بود، اما وجود آن عاملی شد تا دانشمندان درباره تولید ذرات طلای حل شده در آب به بررسی بپردازند. اما معمای اصلی این است که چگونه Delftia acidovorans این ترفند را انجام میدهد، چراکه طلای حل شده در آب سمی است.
محققان کانادایی اظهار داشتند که پاسخ به این سوال در مولکولی وجود دارد که این باکتری آن را دفع میکند. این مولکول هم از ارگانیسم زنده درمقابل سم حفاظت کرده و هم یونهای سمی را به ذرات تبدیل میکند.
نظر شما