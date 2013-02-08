برنامه های متنوع گروه عشایر البرز در جشنواره صدای عشایر ایران

مجید طاهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به برنامه های ویژه و مفرح غرفه استان البرز برای بازدید کنندگان گفت: غرفه عشایر استان البرز یکی از جالب ترین و متنوع ترین غرفه های این جشنواره به شمار می آید.

وی تصریح کرد: اجرای موسیقی های سنتی و عشایری، آوازخوانی و مسابقات سرگرم کننده و آموزنده از جمله برنامه های است که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است.

وی از استقبال اهالی هنر در این جشنواره خبر داد و گفت: حضور هنرمندان و بازیگران از دیگر برنامه های جالبی است که در این جشنواره به چشم می خورد.

طاهری فر با اشاره به بازدید هنرمندان و بازیگران تلویزیونی از جشنواره عشایری از طراحی های جالب این نمایشگاه خبر داد و گفت: غرفه استان البرز با طراحی فضای زندگی عشایری در جشنواره به عنوان یکی از مراکز مورد توجه عکاسان و بازید کنندگان واقع شده است.

مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی و گردشگری استان البرزاز گفت: میانگین بازدیدکنندگان در جشنواره صدای عشایر ایران تقریبا 6 هزار نفر در روز بوده است.

وی افزود: در روز گذشته شریفی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز از کل جشنواره بازدید کرد و با هدیه دادن یک شاخ گل به هر غرفه طی یک حرکت نمادین از انها تجلیل کرد.

طاهری فرتصریح کرد: امروز محمد ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی میهمان این جشنواره است.