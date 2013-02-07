نیجریه و بورکینافاسو فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله‌ نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی چهارشنبه شب با برگزاری دو بازی به پایان رسید که تیم‌های نیجریه و بورکینافاسو با برتری برابر رقیبان خود به دیدار پایانی این جام راه یافتند.

تیم فوتبال نیجریه ملقب به "سوپر عقاب‌ها" در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی در ورزشگاه "موسس مابهیدا" با نتیجه 4 بر یک از سد مالی گذشته و اولین فینالیست جام لقب گرفت.

تیم‌‍‌های فوتبال بورکینافاسو و مالی هم در ورزشگاه "امبومبلا" در پایان 120 دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در ضربات پنالتی تیم بورکینافاسو به برتری 3 بر 2 دست یافت تا در مجموع با پیروزی 4 بر 3، به دیدار نهایی این جام صعود کند.

برنامه دیدارهای پایانی از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی به شرح زیر است:

دیدار رد‌ه‌بندی:

شنبه - 21/11/91

* مالی - غنا

دیدار فینال:

یکشنبه - 22/11/91

* نیجریه - بورکینافاسو