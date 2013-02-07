بازیکن دوپینگی لیگ برتری شش‌ ماه محروم شد/ تعویق در رای دوپینگی فوتسال!

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رای نهایی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در مورد استفاده دو بازیکن لیگ برتری فوتبال و فوتسال از مواد نیروزا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکن لیگ برتری فوتبال مدارک پزشکی خود را به کمیسیون بدوی رسیدگی به پرونده دوپینگ ارائه کرد که این کمیسیون به دلیل قصور بازیکن در درخواست فرم معافیت درمانی، وی را به مدت شش ماه از حضور در تمامی فعالیت‌های رسمی فوتبال محروم کرد.

وی در همین خصوص ادامه داد: این بازیکن لیگ برتری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه زمان دارد که تقاضای استیناف کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در مورد بازیکن لیگ برتری فوتسال که نتیجه آزمایش دوپینگ او نیز مثبت اعلام شده، تاکید کرد: به دلیل اصرار فراوان این بازیکن لیگ برتری فوتسال در کمیسیون بدوی رسیدگی به پرونده دوپینگش، مبنی بر اینکه وی فقط از مکمل استفاده کرده و هیچ داروی ممنوعه‌ای را به قصد دوپینگ آگاهانه مصرف نکرده، درخواست آنالیز مکمل مصرفی مورد نظر خود را به کمیسیون ارائه داد.

هاشمیان همچنین خاطرنشان کرد: کمیسیون نیز از کمیته پزشکی خواسته تا نمونه مکمل را جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال کند. بدیهی است که رای میزان مجازات این بازیکن بعداز نتیجه آنالیز آزمایشگاه اعلام خواهد شد.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: بازیکن لیگ برتری فوتسال برای آنکه مشمول تخیف در مجازات شود، باید روش ورود ماده ممنوعه به بدن خود را معرفی می‌کرد، به همین دلیل کمیسیون بدوی با درخواست وی برای آنالیز مکملی که این بازیکن ادعا می‌کند، آگاهانه مصرف کرده موافقت کرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: البته اثبات آلودگی مکمل باعث نمی‌شود این بازیکن لیگ برتری فوتبال از مجازات‌های قانونی معاف شود، هر چند در صورت اثبات آلودگی مکمل در تعیین میزان مجازات توسط کمیسیون بدوی مورد استناد قرار خواهد گرفت.