به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر انتقال یک محموله بزرگ مواد مخدر از استانهای شرقی به سمت شیراز، شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان نیریز قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل بار برنج را در ورودی شهرستان نیریز شناسایی و متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون که حامل ۲۵ تن برنج بود، یک تن تریاک را که بهصورت ماهرانه زیر بار جاسازی شده بود، کشف کردند.
سردار ملکی با اشاره به دستگیری راننده این کامیون گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: پلیس استان فارس با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه جولان به سوداگران مرگ و برهمزنندگان امنیت عمومی را نخواهد داد و محورهای مواصلاتی استان برای قاچاقچیان ناامن است.
فرمانده انتظامی استان فارس در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیتهای غیرقانونی را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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