به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری سمنان، با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اظهار کرد: این تفاهم‌نامه دستاورد مهمی برای کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا در این تفاهم‌نامه به هفت بند متعهد شده است، افزود: سابقه نداشته است که آمریکا چنین تعداد امتیازی را ارائه دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: آمریکا در تاریخ معاصر، حتی پس از پیروزی نیز چنین تعهداتی نداده است.

انصاری با تأکید بر ارزشمند بودن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: کشورهای همراه جمهوری اسلامی ایران نیز مواضع مثبتی در این خصوص دارند.

وی تقویت جبهه مقاومت و افزایش اعتماد به نفس را از مزیت‌های این تفاهم‌نامه برشمرد و افزود: امکان مطرح کردن جزئیات این موضوع وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: مشکلات اقتصادی مردم زیاد است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

انصاری با اشاره به تلاش دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی، تأکید کرد: زندگی در متن جنگ، زندگی عادی نیست.