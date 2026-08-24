به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید انصاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری سمنان، با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد اظهار کرد: این تفاهمنامه دستاورد مهمی برای کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه دولت آمریکا در این تفاهمنامه به هفت بند متعهد شده است، افزود: سابقه نداشته است که آمریکا چنین تعداد امتیازی را ارائه دهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: آمریکا در تاریخ معاصر، حتی پس از پیروزی نیز چنین تعهداتی نداده است.
انصاری با تأکید بر ارزشمند بودن تفاهمنامه اسلامآباد گفت: کشورهای همراه جمهوری اسلامی ایران نیز مواضع مثبتی در این خصوص دارند.
وی تقویت جبهه مقاومت و افزایش اعتماد به نفس را از مزیتهای این تفاهمنامه برشمرد و افزود: امکان مطرح کردن جزئیات این موضوع وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: مشکلات اقتصادی مردم زیاد است و نمیتوان آن را کتمان کرد.
انصاری با اشاره به تلاش دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی، تأکید کرد: زندگی در متن جنگ، زندگی عادی نیست.
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