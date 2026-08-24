به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایینیا عصر دوشنبه در شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خراسان شمالی اظهار کرد: دستگاههای متولی باید با رویکردی تسهیلگرانه، موانع پیش روی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی افزود: ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی استان باید متناسب با نیاز بازارهای هدف برای حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی هدایت شود؛ چراکه توسعه صادرات به رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان کمک میکند.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بر ساماندهی و نظارت مستمر بر عملکرد اتحادیهها و شرکتهای تعاونی مرزنشینان تأکید کرد و گفت: فعالیت این مجموعهها باید با شفافیت و در چارچوب ضوابط انجام شود تا ظرفیت قانونی مبادلات مرزی به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
رجایینیا ادامه داد: شناسایی بازارهای هدف، توسعه زیرساختهای تجاری و نمایشگاهی و فراهم کردن زمینه حضور فعالتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در بازارهای منطقهای باید با جدیت دنبال شود.
نظر شما