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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

رجایی‌نیا:ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی به سمت بازارهای هدف هدایت شود

رجایی‌نیا:ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی به سمت بازارهای هدف هدایت شود

بجنورد- معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان باید متناسب با نیاز بازارهای هدف به سمت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هدایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایی‌نیا عصر دوشنبه در شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خراسان شمالی اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید با رویکردی تسهیل‌گرانه، موانع پیش روی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان باید متناسب با نیاز بازارهای هدف برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هدایت شود؛ چراکه توسعه صادرات به رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان کمک می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بر ساماندهی و نظارت مستمر بر عملکرد اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تأکید کرد و گفت: فعالیت این مجموعه‌ها باید با شفافیت و در چارچوب ضوابط انجام شود تا ظرفیت قانونی مبادلات مرزی به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

رجایی‌نیا ادامه داد: شناسایی بازارهای هدف، توسعه زیرساخت‌های تجاری و نمایشگاهی و فراهم کردن زمینه حضور فعال‌تر تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در بازارهای منطقه‌ای باید با جدیت دنبال شود.

کد مطلب 6926546

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