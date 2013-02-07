جیمز کامرون از اتهام دزدی ایده "آواتار" تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جرالد موراوسکی هنرمند و فیلمنامه‌نویسی که ادعا داشت ایده‌ای مشابه "آواتار" را سال 1991 به جیمز کامرون ارایه کرده بوده، در این شکایت شکست خورد.

این هنرمند در شکایتی که به دادگاه تسلیم کرده بود اعلام کرده بود طراحی‌هایی را سال 1991 (یک سال پس از این که کامرون "ترمینیتور 2" را اکران کرده بود) به او ارایه کرده و درباره نوشتن فیلمنامه ای با عنوان "پاسداران بهشت" با کامرون صحبت کرده بود.

کامرون هم در دادگاه مدعی شده بود که "آواتار" منحصرا ساخته و پرداخته تخیلات خودش است و با ارایه یک پرونده 45 صفحه ای به دادگاه نشان داده بود این تخیلات چگونه شکل گرفته اند.

قاضی دادگاه فدرال آمریکا این فیلم را کاملا شخصی خواند و ادعای موراوسکی را رد کرد.

با این حال این آخرین دادگاهی نبود که کامرون برای دفاع از حقوق "آواتار" در آن شرکت می کند و دو نویسنده دیگر به نام‌های اریک رایدر و برایان مور هم با شکایت از او به دادگاه ادعا کرده اند "آواتار" از آثار آنها الهام گرفته است.

با نمایش "آواتار" یک نویسنده رمان‌های علمی تخیلی چینی هم مدعی شده بود این فیلم از رمان او برداشته شده است.

آواتار" فیلم علمی-تخیلی سه‌ بعدی که توسط جیمز کامرون نوشته و کارگردانی شد، در دسامبر ۲۰۰۹ به نمایش درآمد. کامرون در سال ۱۹۹۵ نمایشنامه آواتار را نوشت. این فیلم پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان شد.