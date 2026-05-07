پای «آواتار» به دادگاه کشیده شد؛ شکایت از جیمز کامرون و والت دیزنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جیمز کامرون، کارگردان «آواتار» و والت دیزنی به دلیل استفاده غیرمجاز از تصویر یک بازیگر بومی بدون اطلاع و رضایت او، به دادگاه فراخوانده شدند.

کوریانکا کیلچر، بازیگری که در فیلم «دنیای جدید» ترنس مالیک در نقش پوکوهانتس ظاهر شده و شاکی پرونده است، ادعا می‌کند وقتی ۱۴ ساله بوده، کامرون جزئیات صورت او را از یک عکس استخراج کرده و به تیم طراحی خود دستور داده تا از آن به عنوان پایه و اساس شخصیت نیتیری در «آواتار» استفاده کنند. در این دادخواست آمده: «شاکی هرگز به استفاده متهمان از تصویر خود، چه در فیلم آواتار و چه در هیچ محصول یا تبلیغ مرتبط، رضایت نداده است».

طبق این شکایت تصویر کیلچر در طرح‌های اولیه تولید، ماکت‌های سه‌بعدی، اسکن لیزری و مدل‌های دیجیتال با وضوح بالا و تولیدکنندگان جلوه‌های ویژه برای شکل دادن به تصویر شخصیت، کپی شده است. این تصویر سپس در سینماها، پوسترها، کالاها، دنباله‌ها و اکران‌های مجدد دیده شد.

آرنولد پی. پیتر وکیل کیلچر گفت: کاری که کامرون انجام داد الهام‌ گرفتن نبود، بلکه استخراج بود. او ویژگی‌های بیومتریک منحصر به فرد صورت یک دختر بومی ۱۴ ساله را گرفت، آنها را در یک فرآیند تولید صنعتی اجرا و میلیاردها دلار سود کسب کرد، بدون اینکه حتی یک بار از او اجازه بگیرد. این فیلمسازی نیست. این دزدی است.

طبق این پرونده، کیلچر و کامرون برای اولین بار چند ماه پس از اکران فیلم «آواتار» در سال ۲۰۰۹، در یک مراسم خیریه با هم ملاقات کوتاهی داشتند. در آن مراسم کامرون، کیلچر را به دفترش دعوت کرد و یک قاب عکس از طرحی که کامرون کشیده بود هم به وی هدیه شد که یادداشتی دست‌نویس از کامرون همراه آن بود که در آن آمده بود: زیبایی تو الهام‌بخش اولیه من برای نیتیری بود. حیف که داشتی در فیلم دیگری بازی می‌کردی. دفعه بعد.

کیلچر گفته اواخر سال گذشته حقیقت را فهمید و آن هم توسط یک مصاحبه با کامرون بود که او در برابر طرح نیتیری ایستاد و به طور مشخص کیلچر را معرفی ‌کرد و گفت: منبع اصلی این عکس، عکسی در روزنامه لس‌آنجلس تایمز از یک بازیگر جوان به نام کوریانکا کیلچر بود. این در واقع قسمت پایین صورت اوست. او چهره بسیار جالبی داشت.

در حالی که نخستین فیلم «آواتار» بیش از ۲.۹۲ میلیارد دلار در سراسر جهان فروخت، این مجموعه به یکی از پرفروش‌ترین مجموعه‌های سینمایی تمام دوران بدل شده است.

این شکایت به دنبال جبران خسارت و استرداد سود حاصل از استفاده از تصویر کیلچر، حکم جلب موقت و افشای عمومی اصلاحی است.