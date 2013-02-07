581 اختراع استانی مورد حمایت قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اخوان در اختتامیه پنجمین جشنواره شکوفایی و نوآوری، شناسایی و هدایت استعدادهای برتر را از ماموریتهای بنیاد ملی نخبگان ذکر کرد و افزود: برگزاری جشنوارههای منطقهای و ملی مانند جشنوارههای جوان و بینالمللی خوارزمی، رازی و شیخ بهایی از جمله روشهای شناسایی نخبگان است.
نماینده مدیر کل دفاتر استانی بنیاد نخبگان با اشاره به برگزاری جشنوارههای منطقهای و ملی شکوفایی و نوآوری، اظهار داشت: علاوه بر 5 دوره برگزاری جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری، 18 جشنواره استانی شکوفایی با هدف مدیریت موثرتر منابع مالی و انسانی و تجاری سازی اختراعات برگزار شده است.
وی با بیان اینکه برای برگزاری جشنوارههای منطقهای شکوفایی و نوآوری 8 منطقه در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: در سال 90 از 2 هزار 489 اختراعی که در این جشنوارهها ارسال شد 292 اختراع تایید و تحت حمایت بنیاد قرار گرفت.
اخوان تعداد اختراعات عرضه شده در جشنواره منطقهای سال جاری را 10 هزار و 95 اختراع دانست و ادامه داد: در سال جاری 289 اختراع تایید و از حمایتهای بنیاد بهره مند شدند.
رئیس دفتر بنیاد نخبگان استان قم خاطر نشان کرد: با برگزاری جشنوارههای منطقهای تاکنون 581 اختراع تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار گرفتند که از سوی 2 هزار مخترع عرضه شده بود.
اخوان اضافه کرد: این تعداد20 درصد کل افراد تحت پوشش بنیاد را شامل میشود.
