دفتر نمایندگی وزارت خارجه در هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان هرمزگان ظهر پنجشنبه با حضور بهروز کمالوندی معاون اداری و مالی وزارت امورخارجه در بندرعباس راه اندازی شد.

معاون اداری و مالی وزارت امورخارجه در حاشیه افتتاح این دفتر در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: دفتر وزارت خارجه باید بسیار زودتر در هرمزگان ایجاد می شد چون این استان از ظرفیت های بسیار مهمی برخوردار است.

وی ادامه داد: این نمایندگی می تواند در توسعه ارتباطات بین الملل و همچنین مسائل اقتصادی در هرمزگان موثر باشد و خدمات مختلف کنسولی نیز در این دفتر به مردم ارائه می شود.

کمالوندی افزود: اقشار مختلف مردم می توانند از خدمات کنسولی دفتر وزارت خارجه در هرمزگان استفاده کنند و این نمایندگی می تواند خدمات مختلف را در مباحث جهانگردی و گردشگری، تجاری و سرمایه گذاری خارجی ارائه دهد.