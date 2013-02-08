شرح حال دیوید سداریس به فارسی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک مجموعه داستان طنز از دیوید سداریس نویسنده، طنز پرداز برنامه‌هایی رادیویی در آمریکا، به فارسی ترجمه شد.

عنوان این کتاب «آنگاه که شعله‌ها شما را فرا می‌گیرند» است که از سوی نادر قبله‌ای به فارسی بازگردانده و برای چاپ، تحویل نشر قطره شده است.

این مجموعه طنز تقریباً یک شرح حال نویسی به قلم خود سداریس است و او در آن کوشیده به مسائل و دغدغه‌های مهم زندگی در جامعه آمریکایی هم بپردازد.

دیوید سداریس عمده شهرتش را مدیون داستانهای کوتاه از زندگی شخصی خویش است که ماهیتی فکاهی و طعنه‌آمیز دارند و در آنها به تفسیر مسائل اجتماعی می‌پردازد.

وی در آثارش به مسائلی همچون زندگی خانوادگی و بزرگ شدن در خانواده‌ای از طبقه‌ای متوسط، مشاغل مختلف، تحصیل و مصرف مواد مخدر می‌پردازد.

سداریس از پرمخاطب‌ترین طنز نویس‌های 15 سال اخیر در آمریکا است و تمامی کتاب‌هایش با مقیاس نجومی پرفروش‌اند؛ تا کنون تنها در آمریکا هشت میلیون نسخه از آثارش به فروش رسیده است.

البته پرطرفدارترین کتابش «بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم» است که اوایل امسال با ترجمه پیمان خاکسار و از سوی نشر چشمه در بازار کتاب ایران هم توزیع شد. از دیگر کتاب‌هایی که از این طنزنویس آمریکایی در ایران چاپ شده، می‌توان به «عطر سنبل، عطر کاج» با ترجمه فیروزه جزایری دوما اشاره کرد.