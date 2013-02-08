عناوین بخش معارف اسلامی جشنواره عترت علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش معارف اسلامی پنجمین جشنواره عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رشته هایی چون اذان، دعاخوانی، تواشیح و مداحی (ویژه برادران)، دکلمه‌خوانی (ویژه خواهران) و سخنوری و کتاب‌خوانی (مشترک) درنظر گرفته شده است.

موضوع رشته دعاخوانی فرازهای ابتدایی دعای ابوحمزه ثمالی از «ابتدا تا یَا رَبِّ اول» و در رشته‌های اذان و دعاخوانی نیز باید فایل صوتی اثر با فرمت Mp3 در سامانه ثبت شود.

در این دوره تعداد اعضای گروه در رشته تواشیح باید بین 4 تا 6 نفر و در رشته مداحی نیز فایل صوتی اثر حداکثر در 10 دقیقه با موضوع «ولادت امام حسین(ع)» و با فرمت Mp3 در سامانه باید ثبت شود.

در رشته دکلمه‌خوانی نیز آثار ارسالی باید حداکثر در 6 دقیقه بدون ملودی و افکت صوتی با موضوع «حضرت ابوالفضل العباس(ع)» و متن دکلمه لزوماً نباید توسط دکلمه خوان نوشته شده باشد؛ همچنین در رشته‌های تواشیح و دکلمه‌خوانی، ضمن ثبت فایل متنی آثار به صورت تایپ شده در سامانه جشنواره، فایل صوتی نیز باید با فرمت Mp3 در سامانه ثبت شود.

در رشته سخنوری نیز فایل صوتی اثر حداکثر در 10 دقیقه با موضوع «سبک زندگی در سیره اهل بیت(ع)» و در رشته کتاب‌خوانی نیز سؤالات از کتاب «خلاصه سیری در سیره ائمه معصومین(ع)»، دفتر دوم «استاد شهید مرتضی مطهری» و به صورت چهارگزینه‌ای مطرح می‌شود.