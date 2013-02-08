مسئولان بداخلاقی را کنار بگذارند و به فکر معیشت مردم باشند/ محبوبیت سران قوا به خاطر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علم الهدی در نماز جمعه در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج اظهار کرد: برای مردمی که با گذشت سی و سه ساله از انقلاب به آرمان های بنیانگذار وفادار مانده اند باید بیش از این کار و تلاش کرد و روسای سه قوه باید با کنار گذاشتن اختلافات به فکر معیشت مردم باشند و کاری نکنند که مردم نیز به آنان پشت کنند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: کارگزاران نظام بدانند تمام دلدادگی و ایستادگی مردم در این نظام بخاطر رهبر است و وقتی که رهبر به آنها می گوید من به روسای قوای سه گانه هشدار می دهم اختلافات را به میان مردم نکشانند باید بدانند محبوبیتشان به خاطر رهبری است.

آیت الله علم الهدی افزود: باید ببینیم خصوصیت انقلاب اسلامی ایران چه چیزی بوده که این انقلاب هم در اصلش و هم در استمرار و پیروزی اش از دیگر انقلاب های 100 سال گذشته جهان متمایز شده است.

وی گفت: یکی از تفاوت های انقلاب با انقلاب های دیگر تفاوت در پیروزی اش بود به صورتی که در همه انقلاب های جهان یا یک پشتیبان خارجی حضور داشته یا اینکه آن انقلاب از یک پشتوانه و پشتیبانی نظامی قدرتمند برخوردار بوده است حال اینکه هیچ یک از این دو خصوصیت در انقلاب اسلامی ایران دیده نمی شود.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: تمام شرق و غرب از سوژه اصلی که شخص شاه بود حمایت می کردند و این حمایت ها به گونه ای بود که حتی رهبر چین کمونیست نیز با سفری که به ایران داشت از شاه حمایت کرد و با این کارش نشان داد که انقلاب ایران واقعا تنهاست.

آیت الله علم الهدی افزود: همچنین در انقلاب اسلامی ایران تا شب 22 بهمن که مساجد پر از اسلحه شد هیچ گونه سلاحی وجود نداشت و مردم گاهی با چوب دستی از خودشان دفاع می کردند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از نکاتی که انقلاب مردم ایران را به انقلاب بی نظیر تبدیل کرد در استمرار و تداومش است به گونه ای که بسیاری از انقلاب های جهان در همان روز های اول توسط قدرت های استکباری مصادره می شدند یا اگر هم باقی می ماندند اهداف آن انقلاب بعد از چند سال از بین می رفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: تفاوت انقلاب اسلامی ایران بدلیل وجود دو عامل اصلی است و همین دو عامل انقلاب ایران را از سایر انقلاب ها متمایز کرده است.

آیت الله علم الهدی افزود: اولین تفاوت انقلاب اسلامی در حضور رهبری آن است و این انقلاب با رهبری امام خمینی(ره) و همچنین وجود با برکت مقام معظم رهبری(مدظله) تا به امروز به عنوان یک انقلاب پیروز تداوم داشته است.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در طول 23 سال رهبری اش در همه جا پیش رفت و هر کسی در برابر او قرار گرفت شکست خورد و تبدیل به منفورترین آدم دنیا شد.

وی با اشاره به دومین عامل متفاوت شدن انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: شما مردم شایسته دومین عامل متفاوت بودن این انقلاب هستید.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: هیچ انقلاب مانند شما مردم نداشته است که در برابر هر تهاجمی قهرمانانه بایستید و از انقلابتان دفاع کنید.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: حضور رهبر بی نظیر و مردم شایسته انقلاب ایران را به انقلابی متفاوت در بین انقلاب های جهان تبدیل کرده است.