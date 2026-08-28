https://mehrnews.com/x3cVz8 ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ کد مطلب 6930615 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ اجرای پیام عزیزی در جشن مهمانی امت احمد سنندج- در این فیلم اجرای پیام عزیزی را در جشن مهمانی امت احمد مشاهده میکنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6930615 کپی شد مطالب مرتبط طنین دف نوازی و مولودی خوانی در مهمانی امت احمد حضور بانوی مینابی و معرفی شهدای مدرسه میناب در مهمانی امت احمد سنندج اجرای سرود گروههای نوجوان در مهمانی امت احمد سنندج جشن مهمانی امت احمد(ص) در سنندج - ۱ برچسبها مهمانی امت احمد(ص) سنندج کردستان
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