به گزارش خبرنگار مهر، در بازگشت محمود احمدی نژاد و همراهانش از سفر چهار روزه به مصر که با هدف شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی انجام شد، طبق اعلام قبلی پایگاه اینترنتی روزنامه دولتی ایران مراسم استقبال از وی از سوی تعدادی از حامیان وی در فرودگاه مهر آباد انجام شد.

این جمعیت که حدود 100 نفر بودند از محمود احمدی نژاد با شعارهایی در حمایت از وی و اسفندیار رحیم مشایی استقبال کردند. جمعیت حاضرپس از عبور اتومبیل حامل رئیس جمهور از مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد که احمدی نژاد را در این سفر همراهی کرده بود به طور جداگانه نیز استقبال کردند و در حمایت از وی شعارهایی سر دادند.

یکی از استقبال کنندگان خطاب به مشایی گفت رئیس جمهور 35 میلیونی ایران!

مشایی در برابر این ابراز احساسات تجمع کنندگان از اتومبیل خود پیاده شد و با آنها گفتگو کرد.

وی خطاب به حاضران که تاکید داشتند برای دیدن وی از صبح آمده اند، گفت: برای چه آمده اید من که کسی نیستم که به عشق من آمده باشید.

مشایی ادامه داد: من از اینجا رد می شدم و با تاخیر آمدم که شما رفته باشید اما وقتی شما را دیدم خجالت کشیدم که بروم. از اینکه تشریف آوردید تشکر می کنم.

وی طی سخنانی در جمع هواداران خود گفت: بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم و پیگیر خط ولایت هستیم پای آرمان های خود ایستاده ایم. انقلاب به راست و چپ تعلق ندارد بلکه صاحب اصلی آن مردم هستند. امروز آرمان های امام را باید عمیق تر دنبال کنیم و این پیگیری باید به دور از گرایشات برخی احزاب و شخصیت ها باشد. مردم در خط ولایت و رهبری هستند و پایدار تر از رئیس جمهور نسبت به ولایت فقیه کسی نیست. حاضر است حتی جانش را هم بدهد.

در این لحظه حاضران با شعار "الله اکبر، خامنه ای رهبر"، " مرگ بر ضد ولایت فقیه" سخنان وی را تایید کردند.

حامیان مشایی همچنین شعار های "دورود بر مشایی"، "چپ، راست، کارگزار، علیه اسفندیار"، "مشایی دوست داریم" سر می دادند.

مشایی در ادامه با اشاره به حضور احمدی نژاد در مصر گفت: به شما مژده می دهم با حضور رئیس جمهور در مصر به معنی تشییع جنازه اسرائیل بود.

وی همچنین خطاب به حاضران تاکید کرد: این حضور من در میان شما انتخاباتی نیست و تلقی انتخاباتی از آن نشود. امروز مهمترین تکلیف دولت کار، تلاش و خدمت است.

یکی از میان جمعیت خطاب به مشایی از وی پرسید، بهار از نظر شما یعنی چه، که مشایی پاسخ داد: من وقتی کلمه بهار را می شنوم یاد بهار هستی و آفرینش می افتم زیرا هر بهاری در هر سرزمینی و در دل و جان هر انسانی ریشه اش امام زمان که بهار آفرینش است است.