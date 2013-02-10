15 دستاورد مهم انقلاب اسلامی/ تحقق گفتمان وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، احیای شخصیت زن، تحول روحی ملت، اعمال حاکمیت قانون، گفتمان وحدت، بیداری ملتها و دولتها، انتخابات و فروپاشی نظام ارباب و رعیتی و دستاوردهای علمی و جهش از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

امام جمعه بندرگز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری بزرگمردی کلید خورد که ایمان به هدفش داشت و اگر تمام دنیا جمع می شدند نمی توانستند او را از هدفش بازدارند.

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی گفت: حضرت امام راحل ایمان به مردم و ایمان به خدا داشت و اکنون پس از گذشت چهار دهه، این نظام اسلامی روی پای خود ایستاد.

استقلال سیاسی گوهر وجودی انقلاب

وی استقلال سیاسی را مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: استقلال سیاسی مهمترین گوهر وجودی انقلاب است واستقلال سیاسی، مهمترین ارمغان نظام برای کشور ما بوده است که موجب رهایی کشور ازوابستگی سیاسی و اقتصادی شده است.

وی آزادی را دستاورد دیگر انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: دوران ستمشاهی پهلوی پر از اختناق و خفقان بود و دوران شکنجه بود و با سرنگونی رژیم 2500 ساله و برپایی جمهوری اسلامی، دمکراسی با دین عجین شد و نظام اسلامی امروز تحت عنوان مردمسالاری دینی الگوی حکومتهاست.

حجت الاسلام محمدی گفت: تغییر ساختار مهندسی سیاسی کشور از دیگر دستاوردهاست و با برقراری جمهوری اسلامی کمتر از دو ماه قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و به رای گذاشته شد و ساختار سیاسی کشور را در تمام زمینه ها دچار تغییر و تحول کرد و وظایف قوا را با معماری جدید تعیین کرد.

امام جمعه بندرگز گفت: همچنین در این قانون با قراردان ولایت فقیه در راس هرم آن حکومت نوینی اسلامی را پایه گذاری شد.

رفع وابستگی و گفتامان نه شرقی نه غربی



حجت الاسلام سید مصطفی محمدی عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا ایرانی که وابسته به شرق و غرب بود از وابستگی به دو ابرقدرت رهایی یابد و خود به عنوان قدرت برتر در جهان محسوب شود.



گفتمان وحدت و انسجام در جامعه



وی از گفتمان وحدت به عنوان مهمترین عامل پیروزی انقلاب نام برد و گفت: این گفتمان مهمترین راهبرد برای پیروزی ملت در همه عرصه ها و ثبات در جامعه است.



امام جمعه بندرگز اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی سبب احیای هویت و شخصیت زن شده است، زنی که در حکومت گذشته به عنوان یک خدمتکار و اسبابی برای کامروایی مردان بود، به الگویی انسان ساز و تاثیر گذار در روند پیشرفت و تعالی جامعه تبدیل شده است و در انقلاب اسلامی، زن یک مربی معرفی شده که از دامن او انسانهای پاک به معراج خواهد رفت.



تحول روحی نهضت



وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران از حالت خمودگی خارج شدند و به تحول روحی و معنوی دست پیداکردند و روحیه گذشت، فداکاری و معنویت، تعاون و شهادت در راه آرمانهای اسلامی شکل گرفت و ملت بیدار شده و به خود آگاهی انقلابی دست یافتند که در دفاع مقدس و مقابله با توطئه ها این ویژگی را به نمایش گذاشتند.



امام جمعه بندرگز با اشاره به اینکه در قبل از انقلاب، شاه قانون و یا فراتر از قانون بود و عدالت همواره قربانی قدرت طلبی افراد بانفوذ می شد، افزود: انقلاب اسلامی قانونمندی را در جامعه حاکمیت بخشید.



بیداری ملتها و دولتها



وی بیداری ملتها و دولتها را دستاورد مهم دیگر انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: انقلاب اسلامی نه تنها ملت ایران را بیدار کرد، بلکه سبب شد تا در اثر تششع انقلاب، دیگر ملتها و دولتها بیدار شوند و حتی نور پرفروغ انقلاب زمینه بیداری بسیاری از دولتهای جهان را نیز فراهم کرد.



حجت الاسلام سید مصطفی محمدی گفت: زمان پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام راحل فرمودند که انقلاب اسلامی را به جهان صادر می کنیم و امروز شاهد صدور ارزشهای انقلاب به جهان هستیم.



انتخابات و حق تعیین سرنوشت



وی انتخابات و حق تعیین سرنوشت را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، امور جامعه به مردم سپرده شده و مردم در حوزه های مختلف نقش آفرینی می کنند.



وی گفت: دستاوردهای علمی و قدم گذاشتن در مسیر دستاوردهای هسته ای، دستاودرهای اقتصای، پزشکی، سلولهای بنیادین و ... از دیگر دستاوردهای انقلاب است.



امام جمعه بندرگز بیان داشت: پایان بخشیدن به نظام ارباب رعیتی دستاورد بزرگی در انقلاب بوده است که مدیریت را بر محور خدمتگزاری استوار کرده است، مدیران جامعه را خادم معرفی می کند و باید چنین منشی در تمامی مسئولان حاکم شود.



وی بیان داشت: در این نظام کسی ارباب مردم نیست و این دستاوردها بوسیله مردم حفظ می شود و در راهپیمایی 22 بهمن امروز حماسه ای دیگر خلق شد و مردم بار دیگر تجدید میثاق کرده اند.



امام جمعه بندرگز گفت: امروز شاهد به خروش درآمدن مردم غیرتمند هستیم که با آرمانها بیعت کرند و حضورشان نمایش اقتدار نظام اسلامی است.

به گزارش مهر، راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن از صبح یکشنبه همزمان با دیگر مناطق کشور در استان گلستان نیز آغاز شد و اقوام مختلف با حضور در این راهپیمایی، حماسه ای دیگر را خلق کرده اند. این مراسم در مرکز استان از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح آغاز شده است.