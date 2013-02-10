  1. جامعه
۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

احیاگر فرهنگ لالایی های مادرانه به عنوان برترین مفاخر عشایر ایران شناخته شد

احیاگر فرهنگ لالایی های مادرانه به عنوان برترین مفاخر عشایر ایران شناخته شد

پروین بهمنی، احیاگر فرهنگ لالایی های مادرانه، در نخستین جشنواره صدای عشایر به عنوان برترین مفاخر عشایر ایران شناخته و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین بهمنی محقق، پژوهشگر و نویسنده در زمینه فرهنگ و ادبیات شفاهی و موسیقی مقامی است که دکترای افتخاری از دانشگاههای بین المللی را دریافت کرده است و جزو 6 زن پیشکسوت موسیقی ایران به شمار می آید.

وی به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در جشنواره های موسیقی مقامی شرکت داشته و تنها زن پژوهشگر موسیقی بومی در ایران است.

بهمنی که از او به عنوان احیاگر فرهنگ لالایی ها و مادرانه های موسیقی عشایر ایران و احیاگر موسیقی عاشقی قشقایی یاد می شود، ترویج گر فرهنگ و ادبیات ایل قشقایی و ایلات ترک زبان در دانشگاههای کشورهای ترک زبان است و در نخستین جشنواره صدای عشایر که در تهران برگزار شد، ویژه برنامه ای را با نام لالایی ها، مادرانه ها، کارآواها، شادیانه ها و موسیقی سوگ زنان عشایری ویژه بانوان برگزار کرد که جمعی از زنان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز جزو مهمانانش بودند.

به همین دلیل در مراسم اختتامیه این برنامه از سوی مسئولان سازمان میراث فرهنگی و سازمان امور عشایر با اهدای لوح تقدیر به عنوان مفاخر عشایر تجلیل شد.

بهمنی با 63 سال سن، سرپرست گروه موسیقی هاواست که امسال در جشنواره موسیقی فجر برنامه ویژه ای را برگزار می کند.

کد مطلب 1813574

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