خانه عشایر ایران فردا همسایه ایکوموس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خانه عشایر ایران صبح سه شنبه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، اساتید گردشگری، جمعی از عشایر ایران، معاون گردشگری سازمان و مدیرکل میراث فرهنگی تهران در خانه تاریخی قوام الدوله افتتاح می شود به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی چادر عشایر را در حیاط این خانه تاریخی برپا کرده است.

خانه تاریخی قوام الدوله در خیابان امیرکبیر درحالی قرار است به عنوان خانه عشایر شناخته شود که موسسه آیکوموس (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) اجازه دارد تا اسفند ماه امسال در این مکان مستقر باشد بنابراین هنوز قرادادش با سازمان میراث فرهنگی به پایان نرسیده است.