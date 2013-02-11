  1. ورزش
۲۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

هفته بیست و یکم بوندسلیگا/

تساوی ماینتس مقابل آوگسبورگ/ فرایبورگ از سد فورتونادوسلدورف گذشت

تساوی ماینتس مقابل آوگسبورگ/ فرایبورگ از سد فورتونادوسلدورف گذشت

رقابتهای هفته بیست و یکم بوندسلیگا آلمان یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم یک دیدار به تساوی انجام و در دیدار دیگر فرایبورگ از سد میهمان خود دوسلدورف گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم انتهای جدولی آوگسبورگ در حضور بیش از 25 هزار تماشاگر خود مقابل تیم 10 نفره ماینتس به تساوی 1-1 رضایت داد. در این بازی ابتدا "آدام سالزای" در دقیقه 43 برای ماینتس گلزنی کرد اما در نیمه دوم و در دقیقه 57 "ساشا مولدرز" نتیجه را برای آوگسبورگ به تساوی کشاند. در دقیقه 45 این دیدار "شاون پارکر" مهاجم ماینتس با کارت قرمز داور از بازی اخراج شد تا این تیم یک نیمه را 10 نفره ادامه دهد.

در دیگر دیدار نیز فرایبورگ موفق شد با تک گل دقیقه 87 "پاول کرماس" مدافع خود با نتیجه یک بر صفر دوسلدورف را از پیش رو بردارد.

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 54 امتیاز
2- دوتموند 39 امتیاز
3- لورکوزن 38 امتیاز
4- فرانکفورت 37 امتیاز
-------------------------
16- هوفنهایم 16 امتیاز
17- آوگسبورگ 15 امتیاز
18- گروترفورث 12 امتیاز

کد مطلب 1813980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها