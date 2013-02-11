تساوی ماینتس مقابل آوگسبورگ/ فرایبورگ از سد فورتونادوسلدورف گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم انتهای جدولی آوگسبورگ در حضور بیش از 25 هزار تماشاگر خود مقابل تیم 10 نفره ماینتس به تساوی 1-1 رضایت داد. در این بازی ابتدا "آدام سالزای" در دقیقه 43 برای ماینتس گلزنی کرد اما در نیمه دوم و در دقیقه 57 "ساشا مولدرز" نتیجه را برای آوگسبورگ به تساوی کشاند. در دقیقه 45 این دیدار "شاون پارکر" مهاجم ماینتس با کارت قرمز داور از بازی اخراج شد تا این تیم یک نیمه را 10 نفره ادامه دهد.

در دیگر دیدار نیز فرایبورگ موفق شد با تک گل دقیقه 87 "پاول کرماس" مدافع خود با نتیجه یک بر صفر دوسلدورف را از پیش رو بردارد.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 54 امتیاز

2- دوتموند 39 امتیاز

3- لورکوزن 38 امتیاز

4- فرانکفورت 37 امتیاز

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16- هوفنهایم 16 امتیاز

17- آوگسبورگ 15 امتیاز

18- گروترفورث 12 امتیاز