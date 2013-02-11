کاراته قم قویترین حضور خود در مسابقات کشوری را تجربه خواهد کرد

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پیکارهای انتخابی کاراته قم با شرکت چهره‌های مدعی از باشگاه‌های مختلف در ایام دهه مبارک فجر برگزار شد و اکنون برترین ها آماده حضور موفق در مسابقات قهرمانی کشور هستند.



وی ادامه داد: سطح رقابت های انتخابی استان آنقدر بالا بود که در جدال مدعیان، نفراتی انتخاب شدند که همگی از شانس های کسب مقام و مدال در مسابقات کاراته قهرمانی کشور هستند و انشاءالله بهترین عناوین را در این دوره از تیم اعزامی قم انتظار داریم.



رئیس هیئت کاراته استان قم با بیان اینکه شرایط مسابقات انتخابی تیم ملی از سوی فدراسیون کاراته به هیئت های استانی ابلاغ شده است، ابراز داشت: مسابقات انتخابی تیم ملی که اواخر ماه جاری برگزار می شود برای چهره های ارزنده کاراته قم حکم انتخابی برای مسابقات جهانی و آسیایی سال 2013 را دارد.



وی در ادامه به نحوه انتخاب ملی پوشان برای حضور در پیکارهای کاراته بازی های کشورهای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: اواخر جاری رقابت های کاراته قهرمانی کشور با هدف فراهم آوردن شرایط برابر برای تمامی کاراته کاها برگزار خواهد شد تا تمامی نفرات مدعی به صورت برابر شانس خود را برای رسیدن به تیم ملی بیازمایند.



عابدی ابراز کرد: در پایان این پیکارها که به میزبانی هیئت کاراته استان مرکزی در شهر اراک برگزار می شود نفرات برتر اوزان مختلف به همراه ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی فرانسه و منتخبین مرحله نخست انتخابی بازی های کشورهای اسلامی که حدود یک ماه پیش در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد به اردوی تیم ملی کاراته دعوت می شوند.



وی افزود: نفراتی که در پایان این رقابت ها به اردوهای تیم ملی دعوت می شوند، حداکثر تا پایان اسفند ماه در دو مرحله انتخابی درون اردویی دیگر شرکت می کنند تا کادر فنی تیم ملی از بین آنها تیم ملی کشورمان را برای حضور در رویدادهای بین المللی گزینش کند.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: اولویت نخست فدراسیون کاراته حضور در مسابقات کاراته بازی های کشورهای اسلامی است که خرداد ماه در اندونزی برگزار می شود و تیم ملی تا 15 اسفند ماه ترکیب اصلی اعزامی را خواهد شناخت و تا زمان اعزام ترکیب منتخب تغییر نخواهد کرد.



وی عنوان داشت: سایر نفرات و کاراته کاهای اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی طی فرایندی دیگر در طول اردوهای آماده سازی برای حضور در مسابقات آسیایی امارات انتخاب خواهند شد، رقابت هایی که شهریور ماه سال 1392 به انجام می رسد.

