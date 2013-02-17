به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب مسعود رهنما به عنوان سرمربی گمانه زنی‌ها برای انتخاب دستیاران وی در تیم ملی آغاز شد که در این بین اسامی زیادی اعلام شد که شانس حضور در کادر فنی را دارند به خصوص مربیان سازنده که برای تربیت کاراته کاهای زبده در راه رسیدن به تیم ملی تلاش می کنند. اما به نظر می رسد بازهم این دست مربیان راهی برای رسیدن به کادر فنی پیدا نکردند.

در این بین حضور شهرام هروی در کنار مسعود رهنما در کادر فنی از قبل قابل پیش بینی بود چرا که رهنما پیش از این هم در کنار خود از این مربی جوان استفاده کرده است و هماهنگی خوبی با هم دارند. ولی تاکنون نامی از دیگر اعضای کادر فنی برده نشده است که حسین روحانی و مازیار فرید خمامی مردان مورد نظر رهنما و فدراسیون هستند که دومی قرار است به عنوان بدنساز فعالیت کند.

به هر حال قبل از آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی اسامی کادر فنی معرفی خواهد شد و نام این نفرات روی خروجی سایت فدراسیون منتشر خواهد شد.