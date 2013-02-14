حکم اعدام 5 نفر از زندانیان شیروان به حبس ابد تقليل یافت

علی اکبر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر تقليل حكم اعدام پنج نفر از زندانيان شيروان به حبس ابد با عنايت مقام معظم رهبري، افزود: در جريان سفر تاريخي مقام معظم رهبري به شيروان علاوه بر اين، 50 درصد از مددجویان زندان شیروان مورد عفو رهبری قرار گرفتند.

وي اظهار داشت: در اين سفر با فرمان رهبری، حداقل یک سوم دوره محکومیت مددجویان اين زندان بخشیده شد و تعداد 93 نفر از محبوسان نیز با در نظر گرفتن دستور فوق آزاد شدند.

عبداللهی همچنين در ادامه از توسعه 90 درصدی روند اشتغال مددجویان زندان شيروان در سال جاری به نسبت سال گذشته خبر داد و افزود: در گذشته مددجویان کمک های مالی مورد نیاز خود را از خانواده ها دریافت می کردند اما در حال حاضر با طرح های اشتغال زایی ایجاد شده آنان خود صاحب درآمد و کمک خرج خانواده شده اند.

وی با اشاره به اقدامات تربیتی در محیط زندان شیروان، اظهار داشت: برای زندانیانی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان شیروان هستند دوره های آموزشی در هشت رشته صنایع تعمیرات خودرو، برق خودرو، تراشکاری، جوشکاری، درودگری، خیاطی، صنایع دستی و پرورش زنبور عسل با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شیروان برگزار می شود.

رئیس اداره زندان شیروان در پایان تصریح کرد: در حال حاضر قریب به هزار نفر زندانی زن و مرد در این زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پيش از اين مدیرعامل ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان خراسان شمالی نيز از آزادي 16 زندانی غیرعمد از زندان های این استان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده بود.

رضا استاجی گفته بود كه کل بدهی این مددجویان شش میلیارد و 930 میلیون ریال بود که 930 میلیون ریال توسط ستاد دیه و 850 میلیون ریال توسط خانواده آنان تامین شد و پنج میلیارد و 150 میلیون ریال نیز از شاکیان تخفیف گرفته شد.

وي اضافه كرده بود كه در حال حاضر 70 محکوم مالی و جرایم غیرعمد در زندان های استان محبوس هستند.

به گفته وي این زندانیان به علت بدهی مالی و ناتوانی در پرداخت مهریه، تصادف منجر به جرح و یا فوت و پرداخت نفقه محکوم شده اند و نیکوکاران می توانند به منظور آزادي اين افراد، کمک های نقدی خود را به شماره حساب 88888 ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان خراسان شمالی نزد بانک تجارت واریز کنند.

استاجي تصريح كرده بود كه در سال جاری 156 زندانی جرایم غیرعمد از زندان های این استان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

مدیرعامل ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان خراسان شمالی در پايان اظهار كرده بود كه هم اكنون دو هزار و 700 مددجو در سه زندان و یک کانون اصلاح و تربیت اين استان دوران محكوميت خود را سپري مي كنند.