به گزارش خبرگزاری مهر، «مالک عقار» معاون رئیس شورای حاکمیت سودان به شبکه الجزیره درباره طرح پیشنهادی آمریکا گفت که سودان نسبت به این طرح تردیدهایی دارد و نگران است این ابتکار به تثبیت وضعیتی منجر شود که در نهایت زمینه‌ساز تجزیه سودان شود.

عقار افزود دولت سودان برای پذیرش ابتکار عمل آمریکا زیر فشارهای زیادی قرار دارد، اما همچنان بر موضع خود پایبند است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، گزینه دولت این کشور «حل‌وفصل نظامی» است، مگر اینکه شرایط جدی برای مذاکره فراهم شود.

عقار گفت خروج نیروهای واکنش سریع از شهرها و مناطق مسکونی، پیش‌شرط آغاز هرگونه مذاکره است.

وی افزود موضوع خلع سلاح نیروهای واکنش سریع و دیگر مسائل را می‌توان پس از خروج این نیروها و تجمیع آنها در مناطق مشخص مورد بررسی قرار داد.

معاون رئیس شورای حاکمیت سودان تأکید کرد دولت این کشور گفت‌وگو را رد نکرده و برای بررسی ابتکارهای مختلف، به شرط حفظ وحدت کشور و نهادهای آن، آمادگی دارد.

عقار همچنین گفت دولت سودان با ابتکار عمل پایان دادن به جنگ با رویکردی مثبت برخورد می‌کند، اما از اصول مربوط به دولت و حاکمیت این کشور کوتاه نخواهد آمد.

وی در ادامه گفت هرگونه توافق سیاسی پس از خود یک دولت انتقالی به دنبال خواهد داشت که زمینه را برای برگزاری انتخابات در سودان فراهم می‌کند.

معاون رئیس شورای حاکمیت سودان همچنین اتیوپی را متهم کرد که به نیروهای واکنش سریع اجازه استفاده از خاک خود برای حمله به سودان را داده است؛ اقدامی که به گفته وی موجب کاهش سطح روابط میان دو کشور شده است.

عقار در پایان درباره نیروهای جداشده از واکنش سریع نیز گفت این نیروها تحت فرماندهی ارتش فعالیت می‌کنند و می‌توان موارد مربوط به تخلفات آنها را از طریق سازوکارهای قضایی پیگیری کرد.

لازم به ذکر است که سودان از مدت ها قبل شاهد وقوع درگیری های خشونت بار میان ارتش این کشور و شبه نظامیان واکنش سریع است که قربانیان زیادی برجای گذاشته و باعث آواره شدن سیل عظیمی از مردم شده است.