23 هزار دانشجو در دانشگاه نجف آباد تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد امیری با بیان اینکه پیشرفت فعلی کشور مدیون انقلاب اسلامی ایران و خون شهدا است، تاکید کرد: بنای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از فروش اموال شهید میردامادی که وصیت کرده بود، اموالش در امور فرهنگی مصرف شود، به دست آمد و به برکت خون این شهید بزرگوار تاکنون حدود 70 هزار نفر از این واحد دانشگاهی فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اولیه انقلاب پزشکان هندی و پاکستانی در بیمارستان‌های کشور فعالیت داشتند، تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی ایران تاکنون تنها یک هزار و 400 پزشک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد فارغ‌التحصیل شده و عده زیادی نیز در مقطع تخصصی پذیرفته شده و در سراسر میهن مشغول به خدمت هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با بیان اینکه در حال حاضر حدود 23 هزار دانشجو در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند، اضافه کرد: از سوی موسسه بین‌المللی BIDدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مدال طلای کیفیت قرن را به خود اختصاص داده و از مسئولان دانشگاه دعوت شده تا در مراسمی که در اسفند ماه در ژنو برگزار می‌شود، حضور پیدا کرده و این جایزه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه حمایت اولیه حضرت امام خمینی (ره) از دانشگاه آزاد اسلامی سبب شد این دانشگاه به موقعیت فعلی دست پیدا کرده و بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان شود، تصریح کرد: خدا را بابت چنین منتی که بر ما گذاشته شاکریم و امیدواریم توفیق خدمت هر چه بیشتر به مردم را به ما عنایت کند تا بتوانیم دین خود را به امام و شهدا ادا کنیم.

امیری با اشاره به برگزاری اجلاس مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: در این جلسه دکتر دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به نکات بسیار شاخصی اشاره کرده و با تبیین سیاست‌های دانشگاه آزاد تکلیف ما را مشخص کردند.

وی خطاب به میهمانان حاضر در نشست افزود: حراست نقش بسیار مهمی را در هر سیستم ایفا می‌کند و افرادی که مسئولیت حراست را دارند، باید گوش به فرمان ولایت باشند، زیرا هر کسی برای ولی زمان کار کند، برای امام زمان کار کرده و کسی که برای امام زمان کار کند، برای خدا کار کرده است.