جریمه ۱۳ میلیاردی برای قاچاقچیان کالا در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، گفت: پرونده قاچاق کود و چای به ارزش هفت میلیارد و ۶۱۷ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف ردیف اول را به پرداخت سه میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال برابر جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه باتوجه‌به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالاهای کشف شده است، مبلغ سه میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و متخلف را جمعاٌ به پرداخت شش میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: شعبه همچنین پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک لازم، متخلف ردیف دوم را به پرداخت شش میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال برابر جزای نقدی محکوم و در مجموع متخلفان را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال محکوم کرد.

وی افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان بروجرد خودرو را توقیف، محموله قاچاق کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.