نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را طی امروز تا چهارشنبه در خراسان شمالی انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: امروز در ساعات بعدازظهر در مناطق شرقی و جنوبی استان افزایش موقت ابر همراه با افزایش وزش باد و در شب آسمانی صاف در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا در اغلب ساعات آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در دامنهها و ارتفاعات شاهجهان افزایش موقت ابر پیشبینی میشود. همچنین در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد انتظار میرود.
داداشی ادامه داد: طی روزهای دوشنبه و سهشنبه بهطور متناوب و اغلب در مناطق نیمه شمالی استان افزایش ابر و در مناطق جنوبی گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: روز چهارشنبه با عبور موج کوتاه ناپایدار، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد و احتمال بارش پراکنده در دامنهها و ارتفاعات مناطق نیمه شمالی استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: برای امروز و فردا تغییرات جزئی دما و برای روز دوشنبه افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
داداشی افزود: تغییرات احتمالی وضعیت جوی در بولتنهای پیشبینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
وی بیان کرد: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طی همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۶ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.
داداشی اظهار کرد: در بین مراکز شهرستانهای استان نیز فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد به ترتیب خنکترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.
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