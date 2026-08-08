به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در متن پیام تبریک مصطفی سالاری به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، آمده است: سازمان تأمین اجتماعی همواره ارتباط مؤثر و سازنده با رسانه‌ها را یکی از راهبردهای مهم خود دانسته و با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند رسانه‌ها، در مسیر تبیین مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها و جایگاه تأمین اجتماعی، به‌ ویژه معرفی و تشریح طرح‌های تحولی و توسعه‌ای، گام برداشته است.

بی‌تردید، تقویت تعامل با رسانه‌ها نقش مؤثری در گسترش ارتباط با آحاد جامعه، به‌ویژه شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، و افزایش آگاهی و اعتماد عمومی برای رسیدن به تحول هوشمند، پویایی، پایداری سازمان دارد.

ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه، فرا رسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، را به تمامی خبرنگاران و تلاشگران این عرصه تبریک عرض می‌کنم.

همچنین از همراهی صمیمانه، نگاه مسئولانه، نقدهای دلسوزانه و رویکرد حرفه‌ای همه خبرنگاران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی صمیمانه قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال، برای شما توفیق روزافزون، سربلندی و عزت آرزو دارم.