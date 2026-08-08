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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۵

بهره‌گیری سازمان تأمین‌اجتماعی از ظرفیت رسانه‌ها

بهره‌گیری سازمان تأمین‌اجتماعی از ظرفیت رسانه‌ها

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بر بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مسیر تبیین مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها و جایگاه تأمین اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در متن پیام تبریک مصطفی سالاری به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، آمده است: سازمان تأمین اجتماعی همواره ارتباط مؤثر و سازنده با رسانه‌ها را یکی از راهبردهای مهم خود دانسته و با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند رسانه‌ها، در مسیر تبیین مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها و جایگاه تأمین اجتماعی، به‌ ویژه معرفی و تشریح طرح‌های تحولی و توسعه‌ای، گام برداشته است.

بی‌تردید، تقویت تعامل با رسانه‌ها نقش مؤثری در گسترش ارتباط با آحاد جامعه، به‌ویژه شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، و افزایش آگاهی و اعتماد عمومی برای رسیدن به تحول هوشمند، پویایی، پایداری سازمان دارد.

ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه، فرا رسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، را به تمامی خبرنگاران و تلاشگران این عرصه تبریک عرض می‌کنم.

همچنین از همراهی صمیمانه، نگاه مسئولانه، نقدهای دلسوزانه و رویکرد حرفه‌ای همه خبرنگاران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی صمیمانه قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال، برای شما توفیق روزافزون، سربلندی و عزت آرزو دارم.

کد مطلب 6910827
حبیب احسنی پور

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