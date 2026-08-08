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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

پس از برخورد با ماه؛

آرامگاه موشک اسپیس ایکس روی ماه عکاسی شد

آرامگاه موشک اسپیس ایکس روی ماه عکاسی شد

«دانوری»، مدارگر ماه متعلق به کره جنوبی عکسی از دهانه ایجاد شده با سقوط قسمت بالایی موشک فالکون۹ ثبت کرده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، مقامات انستیتو تحقیقات هوافضای کره جنوبی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: دانوری حدود ۳۰ دقیقه قبل از برخورد فرایند رصد را آغاز کرد و از طریق کنترل مدار، چند مرتبه از بالا محل برخورد گذر کرد و در مجموع هشت نوبت تصویربرداری از این منطقه انجام داد. در کل فرایند رصد تغییرات سطح در حوالی منطقه برخورد و نشانه هایی از پراکندگی مواد پرتاب‌شده نیز تایید شد.

در بخش دیگری در این پست که عکس هایی از قبل و بعد محل برخورد نیز ضمیمه شده، آمده است: دانوری عکس های قبل از برخورد وپس از برخورد ثبت و امکان تجزیه و تحلیل ناشی از برخورد را فراهم کرده است. به این ترتیب داده های تحقیقاتی مهمی تهیه شده است.

موشک فالکون ۹ مورد نظر در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی پرتاب شد و همراه خود دو لندر روباتیک ماه را به فضا برد. یکی از این دو لندر به ماه رسید اما دیگری هنگام فرود، سقوط کرد. از سوی دیگر بوستر نخست فالکون۹ مذکور مدت کوتاهی پس از پرتاب به زمین بازگشت. اما قسمت بالایی موشک که به طور معمول در اتمسفر زمین می سوزد، تقریبا تمام سوخت خود را برای رساندن محموله هایش به مقصد مصرف کرده بود. بنابراین این بدنه موشک چهار هزار کیلوگرمی در فضا باقی ماند و نیروهای گرانشی آن را در مسیر برخورد با ماه قرار دادند.

کد مطلب 6910804
شیوا سعیدی

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