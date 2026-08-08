کشف ۱۰۰ درصدی مفاسد اقتصادی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین امجدیان صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از افزایش ۵۰۰ درصدی کشف موارد احتکار و ۱۰۰ درصدی کشف جرایم و مفاسد اقتصادی در استان خبر داد و گفت: در حوزه کشفیات این بخش جزو استان‌های برتر کشور هستیم.

وی تصریح کرد: در حوزه اعتبار و احتکار متأسفانه شاهد افزایش ۵۰۰ درصدی کشف بودیم. افرادی که در دوران جنگ به احتکار روی آورده بودند، با اقدامات پلیس شناسایی و برخورد شدند. همچنین در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، ۱۰۰ درصد افزایش کشف داشته‌ایم و استان در این زمینه جزو برترین‌های کشور است.

وی با اشاره به عملکرد پلیس پیشگیری افزود: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۵ به ۱۴ هزار و ۶۲۸ فقره رسیده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. مراجعه به یگان‌های انتظامی نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از حضور روانشناسان (به‌ویژه بانوان) در کلانتری‌ها و پاسگاه‌هاست که با تشکیل گروه و انجام کار روشنگری و مشاوره، به افرادی که با مشکلات یا جرایم مواجه شده‌اند کمک می‌کنند. اقدامات خبرنگاران در ارتقای سواد رسانه‌ای، نمایندگان حقوقی و وکلا نیز در کاهش تشکیل پرونده مؤثر بوده است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری در خصوص جرایم سایبری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۸۱۷ پرونده در این حوزه تشکیل شده که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش داشته است. در عین حال، آمار کشفیات جرایم سایبری ۶.۵ درصد افزایش یافته و ۹۴ درصد پرونده‌ها کشف شده است. پلیس فتا استان اقدامات قابل توجهی انجام داده که در سطح کشور کم‌نظیر است.

امجدیان درباره تصادفات گفت: در حوزه درون‌شهری، پلیس راهور تا امروز ۴۷ درصد کاهش فوتی نسبت به سال گذشته ثبت کرده است. از ۴۹ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده، ۳۰ نقطه آشکارسازی شده و ۱۹ نقطه در دست اقدام است. در جلسه شورای راهبری تصادفات که دو هفته پیش برگزار شد، ۶۱ نقطه دیگر نیز مطرح و پیگیری شد تا با همکاری استانداری و فرمانداران آشکارسازی شوند. در حوزه برون‌شهری نیز پلیس راه ۱۳ درصد کاهش فوتی داشته است.

وی افزود: در اداره گذرنامه استان امسال ۱۲ هزار و ۵۵۰ جلد گذرنامه برای زائران اربعین صادر شده است.

سردار امجدیان در پایان تأکید کرد: تمرکز اصلی ما بر اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده است. با روشنگری و آگاهی‌بخشی به مردم، نتایج خوبی حاصل شده است.