ارائه خدمات میزبانی رایگان به 500سایت پرمخاطب/ تسهیلات پهنای باند اینترنت

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعده شورایعالی فضای مجازی برای ارائه تسهیلات به سایتهای اینترنتی برتر به انتخاب مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اظهار داشت: هم اکنون برای استفاده از میزبانی داخلی و پهنای باند اینترنت رایگان 200 سایت برتر و پرمخاطب اول کشور را شناسایی کرده ایم که در صورت تمایل این وبسایتها، آمادگی ارائه خدمات وجود دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه فضای روانی رسانه های وب در کشور به نحوی است که ممکن است نخواهند میزبانی شان به داخل کشور منتقل شود، ادامه داد: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای گسترش و توسعه بخش محتوای وب، حاضر است این تسهیلات را برای 500 سایت نخست کشور که از نظر کاربر، پرمخاطب هستند ارائه دهد.

علیزاده از اعلام اسامی و معرفی سایتهای پرمخاطب کشور از طریق رسانه ملی خبر داد و گفت: تمامی تلاش ما این است که در راستای طرح های حمایتی مادی و معنوی بتوانیم به طرق مختلف فعالان موفق وب کشور را شناسایی و به کاربران اینترنت معرفی کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصریح کرد: فعالان فضای وب برای دریافت تسهیلات باید به این مرکز مراجعه کنند.

به گزارش مهر، پیش از این دبیر شورایعالی فضای مجازی وعده داده بود که به 100 سایت اینترنتی برتر به انتخاب مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، اینترنت با سرعت بالا و میزبانی و پهنای باند رایگان ارائه خواهد داد و برای 100 شرکت تولیدکننده برتر در حوزه فضای مجازی نیز تسهیلات کم بهره اعطا می‌کند.