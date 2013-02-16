باستان شناسان ایرانی باید از اطلاعات به روز و جهانی برخوردار شوند

حمیده چوبک به خبرنگار مهر گفت: خانه باستان شناسان ایران که رئیس سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد راه اندازی آن را داده بود می تواند کانونی برای ارتقای جایگاه علمی باستان شناسان باشد.

وی گفت: این خانه می تواند فرصتی برای صنف باستان شناسان باشد چرا که هر صنفی احتیاج دارد تشکلی از اعضایش در هم جمع شوند و جلسات مختلفی را برای هم اندیشی اعضا، تبادل فکر‌، ارتقای سطح علمی، کارگاههای آموزشی و همبستگی برگزار کنند.

چوبک تصریح کرد: این خانه نیز باید مانند کمیته باستان شناسان آیکوموس که مکانی برای برگزاری برنامه ها، همایش ها و تبادل افکار است باشد تا اطلاعات جهانی را در میان باستان شناسان دنیا تبادل کند.

این باستان شناس گفت: پیشنهاد می کنم که خانه پدر باستان شناسی ایران که حق زیادی بر گردن باستان شناسان دارد برای این خانه در نظر گرفته شود. چرا که مرحوم عزت الله نگهبان در این خانه قاجاری تمامی باستان شناسان را گردهم می آورد و برای همه فعالان این حوزه تداعی کننده یک نوستالژی است.