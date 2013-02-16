کیوکوشین ماتسویی قهرمان شد/ نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در بخش کاراته آزاد و با حضور تیم های منتخب سبک های کیوکوشین تحت عنوان جام اکو با حضور ۱۰۱ کاراته کار از ۲۲ سبک و در ۵ وزن روز جمعه در سالن شهید معتمدی برگزار شد که در نهایت تیم منتخب کیوکوشین ماتسویی با کسب ۳ مدال طلا در جای نخست ایستاد. کیوکوشین مانسوشیما با یک طلا، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و اویاما کاراته با یک مدال طلا و یک نقره سوم شد.
مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور سجادی و اکبری معاونین وزارت ورزش، شقاقی نایب رئیس فدراسیون کاراته و جمع کثیری از علاقمندان به کاراته سیک های آزاد برگزار شد. ضمن اینکه به قید قرعه جوایزی به تماشاچیان ارائه شد.
نفرات برتر اوزان مختلف:
وزن ۶۰- کیلوگرم: منصور محمدی (سبک کیوکوشین ماتسویی)، احمد باقری (سبک کیوکوشین ماتسوشیما) و سعید صادقی (سبک انشین کاراته)
وزن ۷۰- کیلوگرم: اصغر جباری (سبک کیوکوشین ماتسوشیما)، مهدی هزار جریبی (سبک اویاما کاراته) و بهزاد خضری (سبک بین الملل)
وزن ۸۰- کیلوگرم: حسین قائد رحمت (سبک اویاما کاراته)، ایوب علی اکبری (سی دو کان کاراته) و فرشاد شاهیاری (یونیون کاراته)
وزن ۹۰- کیلوگرم: محسن توکلی (سبک کیوکوشین ماتسویی)، محمود غریب نبی (سبک کن شین کاراته) و سید مجتبی دژپسند (سبک کیوکوشین ماتسوشیما)
وزن ۹۰+ کیلوگرم: مجید محمودی اصل (سبک کیوکوشین ماتسویی)، علی اورغی (تیم اکو) و علی طلاحی کجو (سبک انشین کاراته)
دومین دوره رقابتهای جایزه بزرگ کاراته جام دوستی با قهرمانی تیم منتخب ماتسویی در سالن شهید معتمدی به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در بخش کاراته آزاد و با حضور تیم های منتخب سبک های کیوکوشین تحت عنوان جام اکو با حضور ۱۰۱ کاراته کار از ۲۲ سبک و در ۵ وزن روز جمعه در سالن شهید معتمدی برگزار شد که در نهایت تیم منتخب کیوکوشین ماتسویی با کسب ۳ مدال طلا در جای نخست ایستاد. کیوکوشین مانسوشیما با یک طلا، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و اویاما کاراته با یک مدال طلا و یک نقره سوم شد.
نظر شما