کیوکوشین ماتسویی قهرمان شد/ نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات در بخش کاراته آزاد و با حضور تیم های منتخب سبک های کیوکوشین تحت عنوان جام اکو با حضور ۱۰۱ کاراته کار از ۲۲ سبک و در ۵ وزن روز جمعه در سالن شهید معتمدی برگزار شد که در نهایت تیم منتخب کیوکوشین ماتسویی با کسب ۳ مدال طلا در جای نخست ایستاد. کیوکوشین مانسوشیما با یک طلا، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و اویاما کاراته با یک مدال طلا و یک نقره سوم شد.

مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور سجادی و اکبری معاونین وزارت ورزش، شقاقی نایب رئیس فدراسیون کاراته و جمع کثیری از علاقمندان به کاراته سیک های آزاد برگزار شد. ضمن اینکه به قید قرعه جوایزی به تماشاچیان ارائه شد.

نفرات برتر اوزان مختلف:

وزن ۶۰- کیلوگرم: منصور محمدی (سبک کیوکوشین ماتسویی)، احمد باقری (سبک کیوکوشین ماتسوشیما) و سعید صادقی (سبک انشین کاراته)

وزن ۷۰- کیلوگرم: اصغر جباری (سبک کیوکوشین ماتسوشیما)، مهدی هزار جریبی (سبک اویاما کاراته) و بهزاد خضری (سبک بین الملل)

وزن ۸۰- کیلوگرم: حسین قائد رحمت (سبک اویاما کاراته)، ایوب علی اکبری (سی دو کان کاراته) و فرشاد شاهیاری (یونیون کاراته)

وزن ۹۰- کیلوگرم: محسن توکلی (سبک کیوکوشین ماتسویی)، محمود غریب نبی (سبک کن شین کاراته) و سید مجتبی دژپسند (سبک کیوکوشین ماتسوشیما)

وزن ۹۰+ کیلوگرم: مجید محمودی اصل (سبک کیوکوشین ماتسویی)، علی اورغی (تیم اکو) و علی طلاحی کجو (سبک انشین کاراته)