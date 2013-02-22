مواضع ویتگنشتاین و گادامر درباره فلسفه زبان در کتابی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را می‌توان گفتگویی میان هانس گئورگ گادامر و لودویگ ویتگنشتاین که نمایندگان دو اردوی «فلسفه قاره‌ای» یا «اروپایی» و «فسلفه تحلیلی» یا «انگلیسی – آمریکایی» در زمینه زبان هستند، دانست.

البته به تعبیر خود گادامر در کتاب «ویتگنشتاین و گادامر (به سوی فلسفه پساتحلیلی)»، «هیچکس طرفین گفتگو را به چنین امری (گفتگو) مجبور نکرده و این نفس گفتگو است که عقب‌نشینی از موضع خویش و مجال دادن به«دیگری را موجه می‌سازد».

این کتاب در واقع حاصل میانجی‌گری نویسنده‌ای است (کریس لان) که تلاش کرده با پژوهشی فلسفی خود را میان دو فیلسوف قرار دهد و آنها را پشت میز گفتگو بنشاند.

کتاب «ویتگنشتاین و گادامر (به سوی فلسفه پساتحلیلی)» از هفت فصل تشکیل شده است: سرشت زبان؛ دو سنت فلسفی، گادامر و ویتگنشتاین: تضادها و اشتراکات، هرمنوتیک فلسفی گادامر و هستی‌شناسی زبان، ویتگنشتاین و منطق‌های زبان، تاریخ چه ربطی به من دارد (زبان به مثابه امری تاریخی)، رقابت میان تفسیرها: قرائت ویتگنشتاین و گادامر از آگوستین، زبان روزمره و زبان فراتر از روزمره: هرمنوتیک بیان شاعرانه.

کتاب 280 صفحه‌ای «ویتگنشتاین و گادامر (به سوی فلسفه پساتحلیلی)» با بهای 11 هزار و 200 تومان از سوی نشر کتاب پارسه راهی بازار نشر شده است.