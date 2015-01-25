«قتل در خانه کشیش» برای سومین بار رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان یکی از آثار جنایی آگاتا کریستی نویسنده معروف ادبیات جنایی جهان است که توسط مجتبی عبداللهنژاد ترجمه شده است. انتشارات هرمس چند سال است که به انتشار ترجمه آثار آگاتا کریستی و دیگر نویسندگان ادبیات پلیسی و جنایی جهان در قالب مجموعه «کتاب کارآگاه» اشتغال دارد.
آگاتا کریستی خالق شخصیتهای داستانی معروف چون هرکول پوآرو و مادام مارپل است که با اقتباس از رمانهای او با محوریت این شخصیتها، فیلم و سریالهای مختلفی تولید شده است. «قتل در خانه کشیش» یکی از رمانهای اوست که ترجمه فارسیاش با ۳۰۸ صفحه به چاپ رسید.
چاپ اول ترجمه این رمان در سال ۸۸ وارد بازار نشر شد. نسخههای دومین چاپ آن نیز در سال ۹۰ منتشر و عرضه شدند. چاپ سوم این کتاب نیز به تازگی با شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه وارد بازار نشر شده است.
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