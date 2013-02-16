شگرد جدید دلالان مسکن مهر/ اخذ مبالغ میلیونی برای ورود به لیست متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، گرانی در بازار مسکن موجب شده است که تعداد زیادی از متقاضیان توان خرید را نداشته باشند و به همین جهت، تمایل برای خرید مسکن مهر با افزایش زیادی مواجه شده است که موجب سودجویی دلالان در بازار شده و پول‌های کلانی هم در این میان رد و بدل میشود.

یکی از این روش‌ها واردکردن نام متقاضیان در لیست مسکن مهر شهرهای جدید است که بابت آن از هر متقاضی 5 تا 10 میلیون تومان دریافت می شود. در واقع دلالان با استفاده از رانت‌هایی که دارند می توانند در زمانی که ثبت نام مسکن مهر در شهر جدید پرند و پردیس انجام نمی گیرد، اسامی متقاضیان را در لیست وارد کنند.

یکی از این متقاضیان در گفتگو با مهر گفت: امسال با گرانی مسکن دیگر توان خرید خانه مناسبی را نداریم، به همین جهت برای ثبت نام مسکن مهر به شرکت عمران پرند مراجعه کردیم اما آنها به ما اعلام کردند که الان زمان ثبت نام نیست.

وی افزود: یکی از آشنایان ما را به شخصی معرفی کرد که می تواند در سامانه مسکن مهر ثبت نام انجام دهد، به همین جهت با دریافت 10 میلیون تومان، این کار را برای ما انجام داد.

بر اساس این گزارش، تعداد این متقاضیان به دلیل وجود دلالان، هر روز بیشتر می شود، این در حالی است که ساخت واحدهای مسکونی به تعداد مشخصی انجام می گیرد، بنابر این سرنوشت این افراد برای دریافت مسکن نامعلوم است.

در حال حاضر در شهر جدید پرند 100 هزار واحد مسکونی ساخته شده است که بخشی از آن به متقاضیان تحویل داده شده و تعداد زیادی از واحدها به دلیل نبود خدمات زیربنایی مانند آب و برق هنوز به مراحله افتتاح نرسیده اند اما اغلب این واحدها فروخته شده و تعداد بسیار محدودی وجود دارد که البته قرار بوده به ذخیره ها فروخته شود.

در زمان ثبت نام مسکن مهر حدود 7 هزار متقاضی در لیست ذخیره های شهر جدید پرند رفتند تا واحدهای خالی به آنها تعلق بگیرد اما با وضعیت فعلی به نظر می رسد که ذخیره ها از مسکن مهر محروم می شوند.

براین اساس، مشابه این وضعیت درشهر جدید پردیس هم در حال انجام است و در این شهر هم دلالان تمامی کارهای مربوط به از خرید و فروش تا فروش امتیاز و وارد کردن اسم در لیست متقاضیان مسکن مهر را در دست گرفته اند و مردم هم که ناچار به خرید خانه هستند هر گونه وجهی را پرداخت می کنند.

این در حالی است که بارها وزیر راه و شهرسازی و مدیران عامل شهرهای جدید اطراف تهران اعلام کرده اند که هرگونه خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است و متقاضیان باید فقط از طریق شرکت های عمران اقدام به خرید مسکن مهر کنند. خرید و فروش غیرقانونی مسکن مهر در حالی انجام می گیرد که برخی از متقاضیان واجد شرایط نیستند اما با این اقدام می توانند از تسهیلات قرض الحسنه دولتی و زمین رایگان بهره ببرند.

در واقع با وجود اعلام چند باره مسئولان بازهم دلالان از شرایط گرانی مسکن در شهر تهران استفاده کرده و مبالغ کلانی را از مردم دریافت می کنند که همین اقدام هم باعث افزایش قیمت در شهرهای جدید تهران شده است و اقشار کم در آمد را با مشکلات زیادی در خرید خانه روبرو کرده است.