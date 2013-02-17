افزایش قیمت مسکن مهر بیش از سقف مصوب دولت/ آقای وزیر! رسیدگی کنید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انبوه سازان پیشنهاد افزایش ساخت مسکن مهر را به دولت دادند تا هزینه های ساخت که براساس تورم با افزایش روبرو شده است با بالارفتن قیمت پوشش داده شود. براین اساس، دولت با ارایه یک جدول، افزایش قیمت مسکن مهر را مطابق با مرحله ساخت تعیین کرد.

در این میان واحدهایی که هنوز به مراحل پایانی افزایش قیمت نرسیده بودند، در هر مترمربع 40 هزار تومان افزایش یافتند و گرچه انبوه سازان نسبت به این قیمت هم در ابتدا گلایه داشتند اما در نهایت نرخ های مصوب دولت به انبوه سازان ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، اغلب واحدها در شهرهای جدید پرند و پردیس شامل این افزایش قیمت می شوند اما به نظر می رسد که مقدار افزایش قیمت بیش از رقمی است که دولت به انبوه سازان ابلاغ کرده است.

در شهر جدید پردیس قیمت‌هایی که به از ای افزایش قیمت مسکن مهر از متقاضیان دریافت می شود، بیشتر از قیمتی است که دولت تعیین کرده است و حتی به آنها اعلام شده که باید هرچه سریعتر مابه التفاوت را به حساب مسکن مهر خود واریز کنند.

حدود دو هزار نفر از مالکان مسکن مهر در شهر جدید پردیس با این مشکل روبرو هستند، براساس نرخی که دولت تعیین کرده است، آنها باید برای یک 151 متری 6 میلیون تومان بپردازند اما به آنها اعلام شده که باید 10 میلیون تومان به حساب مسکن مهر واریز کنید که این موضوع در مورد واحدهایی با متراژ کمتر هم بوجود آمده است.

یکی از این متقاضیان به مهر گفت: با وجودی‌که وزیر اعلام کرده هر مترمربع 40 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند اما در شهر جدید پردیس به ما بیشتر از این رقم اعلام شده و اغلب متقاضیان در این شهر باید بیش از رقم اعلام شده از سوی دولت را بپردازند.

وی افزود: متقاضیان برای تهیه آورده مسکن مهر هم با مشکل روبرو بودند اما هر روز به قیمت های مسکن مهر اضافه می شود و حتی بیش از رقم اعلام شده هم می گویند بپردازیم.

این متقاضی اظهار داشت: بارها به شرکت عمران پردیس مراجعه کردیم اما پاسخ درستی به ما نمی دهند، این در حالی است که هنوز سرنوشت تحویل این واحدها مشخص نیست و ما نمی دانیم تا چه زمانی تحویل داده می شود.

در دستورالعمل نحوه محاسبه نرخ‌های جدید واگذاری مسکن‌مهر، ملاک افزایش قیمت درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تا قبل از شروع نیمه‌دوم امسال قرار گرفته بود که بر این اساس، آن دسته از ساختمان‌هایی که تا پایان شهریور امسال عملیات اسکلت‌ و سقف آنها به پایان نرسید افزایش 40 هزار تومانی در هر مترمربع دارند.

همچنین ساختمان‌هایی که تا شهریورماه عملیات سفت‌کاری آنها به پایان نرسیده بود افزایش 25 هزار تومانی در نظر گرفته شد ضمن آنکه ساختمان هایی که عملیات نازک‌کاری آنها تا پایان شهریور امسال به پایان نرسیده نیز مصوب شده، حداکثر 15 هزار تومان به قیمت هرمترمربع افزوده شود.

این مصوبه در عین حال به مدیران استانی وزارت ‌راه ‌وشهرسازی اجازه داده برای پروژه‌هایی که هم‌اکنون در پایان مرحله نازک‌کاری قرار دارند اما هنوز عملیات ساختمانی آنها بطور کامل انجام نشده است، چنانچه تا پایان امسال تکمیل و واگذار شوند، متری 5 هزار تومان به قیمت فعلی متری 300 هزار تومان آنها اضافه کنند.