كشف 147 هزار عدد كپسول و قرص نيروزاي قاچاق در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا جمالي صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف محموله داروی نیروزا در گناوه، اظهار داشت: تعداد 147 هزار عدد كپسول و قرص نيروزا و مقداریک‌هزار و 100كيلو گرم انواع پودر نيروزا در يك فروند شناور باري نزديك اسكله گناوه كشف شد.

فرمانده درياباني شهرستان هاي گناوه و ديلم گفت: در پي كسب خبر از منابع محلي مبني بر وجود مقدار زيادي كالاي ممنوعه از انواع پودر، قرص و كپسول نيروزا در يك فروند شناور باري در آب‌هاي اسكله گناوه با اجراي طرحي منسجم و هماهنگ توسط نيروهاي اطلاعات وعمليات پايگاه درياباني گناوه شناور فوق توقيف شد.

وي ادامه داد: پس از برسي اوليه همه كالاهاي ممنوعه از لنج تخليه و به انبار قضايي گمرك انتقال و پس از شمارش در نهايت مقدار یک‌تن و 100 كيلو گرم انواع پودر نيروزا، تعداد 147 هزار عدد كپسول و قرص نيروزا از اين شناوركشف و ضبط شد.

جمالي با اشاره به افراد دستگیر شده در این پرونده، اضافه كرد: در اين رابطه تعداد پنج نفر دستگير و پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شد.

وي همچنين با اشاره به كشفيات پايگاه درياباني گناوه در چند ماهه اخير افزود: كشف سوخت قاچاق، مشروبات الكلي، انواع قرص و كپسول نيروزا، تجهيزات دريافت ماهواره، لوازم آرايشي، پوشاك و ده‌ها اقلام مكشوفه ديگر به ارزش ريالي تقريبي بالغ بر 250 ميليارد ريال كشف و ضبط شده است.

فرمانده درياباني شهرستان هاي گناوه و ديلم در پايان گفت: در ارتباط با اين كشفيات تعداد 213 فروند شناور توقيف و154 نفر دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.