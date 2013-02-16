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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

سفارت آمریکا دخالت در انتخاب اعضای کابینه دولت مکزیک را تکذیب کرد

سفارت آمریکا دخالت در انتخاب اعضای کابینه دولت مکزیک را تکذیب کرد

در پی انتشار گزارشی مبنی بر گفتگوی سفیر آمریکا در مکزیک با مقامات این کشور بر سر حضور فردی که گفته می‌شود با کارتل‌های مواد مخدر در ارتباط بوده است، سفارت آمریکا با انتشار بیانیه‎ای این ادعا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، روز جمعه سفارت آمریکا در مکزیک با انتشار بیانیه‌ای دخالت در انتصاب‎های اعضای کابینه دولت مکزیک را رد کرد.

چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی ادعا کرده بود آنتونی وِین، سفیر آمریکا در مکزیک، با چند تن از مقامات رسمی دولت مکزیک جهت گفتگو در مورد حضور مویسس گارسیا در وزارت دفاع مکزیک، ملاقات کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی مدعی هستند که گارسیا در دهه 1990 با قاچاقچیان مواد مخدر در ارتباط بوده است.  

انتشار گزارش نیویورک تایمز، مبنی بر دخالت سفارت آمریکا در انتصابات دولت مکزیک، خشم رسانه‌های مکزیک را در پی داشت.

رسانه‌های مکزیکی، آمریکا را به وتو کردنِ نامزدی مویسس گارسیا جهت حضور در وزارت دفاع مکزیک، متهم کردند.

همچنین رسانه­های مکزیک، آمریکا را به نقض حاکمیت مکزیک متهم کرده‌اند.

برخی دیگر از رسانه‌های خبری مکزیک از رئیس جمهور مکزیک، انریکه پِنه نیِتو، خواستند تا به خاطر مسائل امنیتی، رابطه با دولت آمریکا را مورد بازنگری قرار دهد.

در پایان حضور گارسیا در وزارت دفاع مکزیک منتفی شد. به نوشته نیویورک تایمز، نقش آمریکا در رد گارسیا جهت حضور در وزارت دفاع مکزیک به طور کامل مشخص نیست.

دولت مکزیک واکنشی به گزارش منتشره نیویورک تایمز نداشته است.

کد مطلب 1816050

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