هفت هنر مهمان شهر هنر پرور شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان شیراز این هفته نیز هنر خود را در قالب نمایشگاه هفت سین، نقاشی، خط، مانتو و زیورآلات و.. در نگارخانه ها شیراز به نمایش گذاشتند

جشنواره ملی خوشنویسی مهمان شیوایی

نمایشگاه اولین جشنواره ملی خوشنویسی از 27 بهمن تا 2 اسفند ماه مهمان نگارخانه شیوایی و صورتگر در مجموعه فرهنگی هنری وصال است.

علاقه مندان می توانند صبح ها 9 تا 13 و عصرها 16:30 تا 20:30 برای دیدن این آثار به این نگارخانه مراجعه کنند.

"سلما" همرا با شیوه

نمایشگاه کارهای دست شامل زیورالات، کیف چرمی، لباس به همت زهرا گرامی، زهره ناصری، عاطفه ظیغمی تا 3 اسفند ماه همراه نگارخانه شیوه است.

علاقه مندان به هنرهای دستی می توانند برای دیدن آثار این هنرمندان جوان به شیوه سری بزنند.

"نمایشگاه مانتو" در نگارخانه باران

نمایشگاه مانتو های دست دوز بهناز عظیم زاده از 29 تا 3 اسفند ماه در نگارخانه باران به نمایش گذاشته می شود.

علاقه مندان می توانند در این نمایشگاه حدود 35 مدل مختلف مانتو دست دوز را مشاهده کنند.

نمایشگاه نقاشی در آبگینه

نمایشگاه نقاشی به نفع بیماران سرطانی تا 30 بهمن ماه مهمان نگارخانه آبگینه است دوستان علاقه مند به هنر نقاشی می توانند علاوه بر بازدید از این نمایشگاه در کار انسان دوستان هنرمندان نیزشریک شوند.

"آثار خوشنویسی حافظ قران "مهمان نگارخانه ملی

نمایشگاه آار خوشنویسان ایرا در اولین جشنواره ملی خوشنویسی"حافظ قران " در نگارخانه ملی برپا است علاقه مندان به هنر خوشنویسی می توانند علاوه بر بازدید از نگارخانه وصال برای دیدن این هنر به نگارخانه ملی نیز مراجعه کنند.