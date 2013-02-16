به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان قبل از دیدار تیمش برابر سپاهان اظهار داشت: قبل از هر چیز وظیفه خود میدانم بار دیگر از هواداران میلیونی پرسپولیس که به رغم نتایج نامطلوب تیم، هرگز حمایت خود را از تیم محبوبشان و باشگاه قطع نکرده و با حضور پر رنگ خود در فصل جاری و همچنین فصل گذشته پرسپولیس را به پرتماشاگرترین تیم لیگ برتر و حتی لیگ قهرمانان آسیا مبدل کردهاند، تقدیر و تشکر کنم.
وی با تاکید بر اینکه این هواداران بدون شک لیاقت بهترینها را دارند، ادامه داد: ان شاءالله با قهرمانی در جام حذفی و کسب سهمیه آسیایی در لیگ، هم حجم گسترده فعالیتهای باشگاه در زمینههای مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی، حقوقی و اجرایی به ثمر بنشیند و هم اینکه شاهد رضایتمندی تمام و کمال هواداران بوده و نظارهگر خوشحالی و شادی آنها در پایان فصل باشیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: با وجود این لازم و ضروری میدانم که نکات مهمی را با هواداران در میان گذاشته و به عنوان مدیر عامل باشگاه از هواداران عزیز خواهش کنم که تحت هر شرایطی از شعار دادن علیه تیمها، مدیران و مربیان دیگر، داوران و به طور کلی دیگر افراد خودداری کنند و فقط به تشویق و حمایت تیم محبوب خود تا دقیقه 90 بپردازند.
رویانیان در ادامه تصریح کرد: بدون تعارف و پردهپوشی باید بگویم که طی چند هفته اخیر در تمرینات و بازیهای پرسپولیس و استقلال شاهد سر داده شدن شعارهایی علیه کادر فنی و عناصر دو باشگاه بودهایم که در همین رابطه از هواداران میخواهم که چنین اتفاقاتی دیگر تکرار نشود. انتظار داریم هواداران فهیم پرسپولیس کاری به برخی شعارها در بازی تیم رقیب یا برخی اظهارنظرها و مسائل نداشته باشند و اگر احساس میکنند بنده به عنوان مدیر عامل باشگاه قدمی برای سربلندی پرسپولیس برداشتهام به احترام مدیریت باشگاه و تحت هر شرایطی از شعار دادن علیه افراد خودداری نمایند.
" بدون تعارف باید بگویم مربیان بزرگ و نامداری مثل محمد مایلیکهن، منصور ابراهیمزاده، علی دایی، یحیی گلمحمدی، امیر قلعهنوعی، محمود یاوری، حسین فرکی، مجید جلالی، حمید درخشان و... در فوتبال ایران یک سرمایه ملی محسوب میشوند". مدیر عامل پرسپولیس با بیان این مطلب تاکید کرد: نباید تحت تاثیر یک سری اتفاقات و جریانات، شاهد تخریب این افراد در سکوها باشیم. به طور کلی معتقدم هواداران نباید در این باره هزینه شوند و اگر مسالهای وجود دارد، این وظیفه باشگاه است که اقدام نماید.
وی با تاکید بر اینکه از جریاناتی که اخیرا روی سکوها به راه افتاده، هم پرسپولیس متضرر خواهد شد، هم استقلال و هم فوتبال ملی، گفت: به راستی آیا از این شعارها و متقابل به مثلها نفعی هم به پرسپولیس و استقلال میرسد یا اینکه مدیران، مربیان، و ستارههای دو تیم به همین راحتی تخریب میشوند. چرا باید تماشاگران تیم رقیب علیه ستارههای پرسپولیس و هواداران ما علیه ستارههای تیم استقلال شعار دهند؟ این جریانات در نهایت علاوه بر تخطئه سرمایههای ملی فوتبال کشورمان، فوتبال ما را به بیراهه خواهد برد و بنده به سهم خود از هواداران عزیز درخواست میکنم فقط به تشویق پرسپولیس و اعضای تیم بپردازند. همچنین از حمایت همه جانبه هواداران تقدیر و تشکر کرده و عاجزانه از آنها درخواست میکنم از تشویق بنده به عنوان مدیر عامل و هر مقام مسوول دیگر باشگاه جدا خودداری نمایند، چرا که در مستطیل سبز باید به اعضای تیم روحیه داد و بس.
رویانیان تصریح کرد: برای بنده بسیار جالب توجه بود که هواداران و مشوقین پرسپولیس در اقدامی ارزنده به هواداران تیم گهر خیرمقدم گفته، از آنها پذیرایی کرده و میهمان نوازی خود را نشان دادند. این قبیل اقدامات ارزشمند و اخلاقی میبایست ادامه یافته و به شکل گستردهتر انجام شود تا رفته رفته فراگیر شده و شاهد الگوبرداری سایر تیمها از هواداران پرسپولیس در همه زمینهها باشد.
وی همچنین با اشاره به شعارهای هواداران پرسپولیس تاکید کرد: شعارهای ارزشی «یا حسین (ع)» و «یا زهرا (س)» هواداران پرسپولیس به ما انرژی و انگیزه میدهد که تلاشی مضاعف در باشگاه داشته باشیم و بدانیم که هواداران میلیونی پرسپولیس میتوانند حامل پیامهای فرهنگی، اخلاقی و معنوی زیادی باشند. قطعا چنین هوادارانی نباید تحت تاثیر برخی افراد و جریانات قرار گرفته و در وادی تخریب دیگران خود را گرفتار کنند.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: لازم میدانم تاکید کنم که بنده به عنوان مدیر عامل باشگاه، هر گاه که توهینی در ورزش به خودم شده باشد، حتیالامکان سعی کردم خویشتنداری کرده و در مقام پاسخگویی برنیایم اما بر سر دفاع از حق و حقوق و اعتبار باشگاه پرسپولیس هرگز کوتاه نیامده و نمیآیم اما تاکید دارم که هواداران نباید وارد این جریانات شوند و باید وظیفه دفاع از پرسپولیس را به مدیریت باشگاه واگذار کرده و در صورتی که مدیر عامل و معاونین وی در این زمینه کوتاهی یا مصالحه کردهاند از آنها توضیح بخواهند.
محمد رویانیان خاطرنشان کرد: هواداران تردید نداشته باشند که بنده درباره برخی افراد و مدیران، دیدگاهها و عقایدی دارم که عمدتا به دیدگاههای هواداران نیز نزدیک است و در این باره هرگاه که موضوعی به پرسپولیس لطمه بزند حرفهایم را میزنم و ناگفتههایی نیز درباره برخی افراد در فوتبال دارم که دیر یا زود بالاخره آنها را بیان خواهم کرد و تاوان و هزینهای نیز اگر داشته باشد پرداخته و پای این حرفها میایستم ولو اینکه از هر نظر به ضررم تمام شود اما معتقدم که هواداران نباید عکسالعمل نشان بدهند. وظیفه هواداران حمایت از تیم است. آنها نباید وارد این وادیها شده و هزینه شوند. این وظیفه مدیر عامل است که مقابل کجیهای فوتبال بایستد.
وی افزود: در حال حاضر یک سال و اندی است که خیلیها به خاطر همین موضعگیریهایم به من تاختهاند و قطعا اگر در دفاع از حق پرسپولیس سکوت نکنم باز هم به من حمله خواهد شد اما این مسائل برای بنده مهم نیست. حرفم را میزنم و از حق و حقوق پرسپولیس دفاع میکنم و اهمیتی ندارد که تا چه حد باید هزینه شده و تاوان پس بدهم.
مدیر عامل پرسپولیس در ادامه گفت: تاکید میکنم که هواداران بدانند بنده درباره برخی افراد در فوتبال حرف دارم. راجع به آسیبهایی که برخی افراد به فوتبال و عناصر آن وارد کرده و فقط منافع خودشان را میببینند و همچنین روشهای کاریشان بحث دارم اما مسئولیت بیان حقایق و مقابله با برخی مسائل با بنده است و از هواداران میخواهم به هیچ عنوان در چنین بحثهایی وارد نشده و دخالت نکنند.
رویانیان آنها ایمان داشته باشند که بنده هر جا حقی از پرسپولیس تضییع شود، کوتاه نمیآیم و به موقوع همچون گذشته حرفهایم را خواهم زد کمااینکه نمونههای زیادی وجود دارد که در دفاع از حق پرسپولیس کوتاه نیامده و مسائلی را بیان کردهام که بابت آنها نیز تاوان زیادی پس دادهام. من نمیتوانم با هر فردی مصالحه کنم و از حق پرسپولیس بگذرم. صرفا به این خاطر که احتمال دارد عدم مصالحه به ضررم تمام شود.
وی در ادامه افزود: هواداران بدانند و ایمان داشته باشند که در سختترین شرایط هم کوتاه نیامده و آدمی نیستم که بخاطر حفظ اعتبار و اسم و رسم خودم پرسپولیس را قربانی کنم، بلکه در فوتبال، پرسپولیس خط قرمز من است و تا زمانی که در این باشگاه مسوولیت دارم از حق و حقوق پرسپولیس و هواداران میلیونی آن دفاع خواهم کرد.
رویانیان با اشاره به مضروب شدن کمک داور بازی پرسپولیس و گهر گفت: وقتی شنیدم که در پایان این بازی، کمک داور با پرتاب سنگ مضروب شده واقعا تأسف خوردم. نمیدانم این اقدام غیر ورزشی و غیر اخلاقی از سوی چه فردی انجام شد. چرا داوران زحمتکش که از همه طرف تحت فشار هستند و همچون مدیران، مربیان و بازیکنان ممکن است مرتکب اشتباهی شوند، اینگونه باید مورد کم لطفی قرار بگیرند. چرا باید چنین فضایی در ورزشگاهها وجود داشته و شاهد چنین اتفاقات ناگواری باشیم.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس درباره اختلافات بوجود آمده بین امیر قلعهنویی و عادل فردوسیپور و واکنش هواداران پرسپولیس اظهار داشت: حرفهای امروز بنده هرگز بخاطر حمایت هواداران از فردوسیپور نیست چرا که در هفتههای قبل نیز در بازیهای پرسپولیس و استقلال شاهد سر داده شدن شعار علیه افراد بودیم. ما به سهم خود تاکید میکنیم که هواداران پرسپولیس علیه هیچ فردی موضعگیری نکنند. درباره فردوسیپور نیز باید بگویم نه تنها هواداران پرسپولیس بلکه همه اهالی فوتبال کشور متفقالقول، وی را یک مجری توانمند، سالم و عادل میدانند.
وی در پایان تاکید کرد: همانطور که قبلا گفته بودم به رغم نقدهایی که نسبتا به فردوسیپو دارم، ایشان وجدان بیدار فوتبال ایران است و بدون شک یکی از عناصر تاثیرگذار فوتبال ما بحساب میآید. اختلافات بوجود آمده بین قلعهنویی و فردوسیپور نیز قابل حل است و معتقدم شاید قلعهنویی در سایه برخی ناراحتیها و دلخوریها یکسری مسائل را در مصاحبههایش مطرح کرده و یقینا او نیز همچون همه معتقد است که وجود افرادی مثل فردوسیپور در فوتبال ما یک نعمت است.
نظر شما