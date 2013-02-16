اسباب بازی، خنجری درسایه بی توجهی به ایمنی/چین بازار را قبضه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسباب بازی وسیله سرگرمی بچه ها و کودکان است و ساخت و استفاده از آن در میان همه اقوام بشر قدمتی به طول تاریخ دارد.
پرواضح است که بازی وآموزش کودکان موضوع سهل و کم اهمیتی نیست و پرداختن به آن مستلزم در نظر داشتن حداقل دومقوله چگونگی رشد فیزیکی و رشد ذهنی کودک است.
در همین راستا برگزاري دوازدهمین نمايشگاه تخصصي اسباببازي، وسايل آموزشي، كمك آموزشي و لوازم كودك و نوجوان در همدان فرصت بسيار مناسبي است تا نيازهاي آموزشي كودكان بررسي شده و مشكلات پيش آمده، ريشهيابي شود.
در گفتگو با تعدادی از غرفه داران این نمایشگاه مشکلاتی از سوی تولیدکنندگان اسباب بازی عنوان شد که مهمترین آن تصاحب بازار اسباب بازی توسط کشور چین است.
عروسکهای چینی از فروش بالایی در کشور برخوردار هستند
شماری از غرفهداران این نمایشگاه معتقدند: در حال حاضر به رغم تمهیدات دولت به منظور کاهش استفاده از اجناس چینی، عروسکهای چینی به دلیل پایین بودن قیمت از فروش بالایی در کشور برخوردار هستند.
به گفته آنان در همین حال، گسترش عروسکهای چینی در بازار کشور باعث کاهش تولید و سلب انگیزه تولیدکنندگان میشود و بالا بودن هزینه خرید مواد اولیه برای تولید عروسک مهمترین دغدغه این قشر به شمار میرود.
یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه گفت: اسباب بازی به عنوان كالایی فرهنگی باید بیشتر مورد توجه والدین و نهادهای فرهنگی قرار گیرد.
مریم تکاور افزود: كودكان در دوران كودكی با اسباب بازی مورد علاقه خود علاوه بر آن كه سرگرم میشوند، بسیاری از استعدادهای آنان رشد پیدا میكند.
وی با بیان اینكه كودكان با اسباب بازی با لایههای زیرین فرهنگ و زبان خود نیز آشنا میشوند، اضافه كرد: اولین تجربههای زندگی كودكان خود را در فضایی مهیا میسازند كه كودك بتواند بیشترین بهره را از آن ببرد.
وی اظهار داشت: امروز تربیت كودكان علاوه بر آن كه به عنوان یك وظیفه برای والدین مطرح است خود به علمی تبدیل شده كه درست پرداختن به آن میتواند نسل آینده را از خطرات ناشی از اختلالات تربیتی و رفتاری مصون نگه دارد و در این بین اسباب بازی و وسایل كمك آموزشی البته از نوع استاندارد آن میتواند بسیار به كار آید و سودمند باشد.
بالا بودن قیمت مواد اولیه باعث نزول کیفیت محصول شده است
یکی از غرفه داران نیزعنوان کرد: بالا بودن قیمت مواد اولیه باعث نزول کیفیت محصول شده است که دولت میتواند با پرداخت یارانه به این بخش از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.
محمدامینی نیز افزود: بالا بودن هزینه خرید مواد اولیه برای ساخت عروسک و فقدان سود دهی مناسب و در مقابل افزایش دستمزد کارگران و افزایش تعرفه بیمه مشاغل از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان عروسک است.
این عروسک ساز گفت: تنوع در تولیدات و پایین بودن قیمت، مردم را به خرید محصولات چینی ترغیب میکند.
وی با بیان اینکه اگر دولت مواد اولیه تولید عروسک را به صورت یارانهای و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد به طور حتم اجناس ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی قابل عرضه و رقابت خواهند بود، گفت: به طور حتم از این رهگذر سرمایهگذاری بلند مدتی نیز به منظور تقویت خلاقیت کودکان در سالهای آتی به عمل میآید.
یکی دیگر از تولیدکنندگان عروسک در تهران و تبریز گفت: یکنواختی در تولیدات عروسک داخلی یکی از عوامل اصلی گرایش مردم به عروسکهای خارجی است.
امیریاوری افزود: تولید کنندگان داخلی باید با ایدههای نوین و تولیدهای متنوع مردم را به خرید عروسک های ایرانی ترغیب کنند.
عروسکهای چینی دارای تنوع و کیفیت مناسب هستند
یاوری اضافه کرد: عروسکهای چینی دارای تنوع و کیفیت مناسب هستند و از این رو استقبال از این محصول خارجی زیاد است.
وی اظهار داشت: دولت می تواند با ایجاد شرایط مناسب برای خرید مواد اولیه تولید عروسک با قیمت مناسب از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی استان همدان نیز گفت: بیش از 110 نماینده از استان های همدان، تهران، اصفهان،خراسان رضوی و فارس آخرین متدها، تحقیقات، دستاوردهای آموزشی، وسایل تفریحی و سرگرمی را در نمایشگاه عروسک همدان در معرض دید عموم قرار دادند.
محمد رضا بیاناتی افزود: آموزش و پرورش ناحیه دو همدان، بهزیستی، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شركت توزیع برق در این نمایشگاه حضوری فعال دارند.
وی اظهار داشت: موسسه تیزهوشان، كانون های زیان كودك برتر و مركز خانه بازی و آموزش در این نمایشگاه حضوری جدی برای استعداد یابی كودكان و نوجوانان در موضوعات مختلف خواهند داشت.
ایجاد زمینه ای برای ارائه ایده ها از اهداف نمایشگاه اسباب بازی در همدان است
وی گفت: ایجاد زمینه ای برای ارائه ایده ها و طرح های جدید و ایجاد زمینه ای مناسب برای آشنایی خانواده ها با سرگرمی آموزشی نوین از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
وی اضافه كرد: این نمایشگاه در 14 هزار متر مربع و به صورت مفید در پنج هزار متر مربع در سالن های الوند، هگمتانه ابن سینا با رویكرد آموزشی ورزشی و تفریحی گشایش یافته و تا چهارم اسفند ماه از ساعت 10 تا 20 شب پذیرای بازدید كنندگان است.
یک روانشناس کودک نیز با بیان اینکه اسباب بازيها گنجينه هايِ دوران كودكي هستند، گفت: مادر باید بر بازي كودك خود نظارت و در صورتي كه شركت تهيه كننده اسباب بازي، اخطارها يا دستورالعملهاي خاصي را ارائه كرده آنها را رعايت كند.
مینا امیدوار با بیان اینکه باید اطمينان حاصل شود كه اسباب بازي براي كودك مناسب است و آيا اين اسباب بازي با سطح تواناييها كودك تطابق داردیا خیر، گفت: بر روي اكثر اسباب بازيها برچسبي وجود دارد كه سن مناسب براي استفاده از اسباب بازي را نشان مي دهد و می توان از اين برچسبها به عنوان نقطۀ شروع براي انتخاب اسباب بازي مناسب براي كودك استفاده کرد.
والدین هنگام انتخاب اسباب بازيهاي در مورد تواناييهای كودك خود واقع بين باشند
وی گفت والدین باید هنگام انتخاب اسباب بازيهايي كه تنها براي برخي سنين مناسب هستند، در مورد تواناييها و ميزان رشد كودك خود واقع بين باشند چراکه برخي اسباب بازيها به گونه اي طراحي شده كه باید توسط كودك پرتاب شوند، يا برخي ديگر از اسباب بازيها قسمتهايي دارند كه از اسباب بازي جدا شده و به اين طرف و آن طرف مي پرد که اينگونه اسباب بازيها براي كودكان زير چهارسال و يا حتي براي كودكان زير شش سال مناسب نيستند.
امیدوار با تاکید بر اینکه باید در انتخاب اسباب بازي براي كودكان كمتر از سه سال بسيار مراقب بود، گفت: قطعات اسباب بازي براي كودكان كمتر از سه سال بايد بزرگتر از اندازه دهان آنها باشد تا از احتمال بروز خفگي جلوگيري شود.
وی تاکید کرد: اسباب بازيها را از بازارها و مغازه هايي كه به آنها اعتماد دارند خريداري کنند و از عرضه كنندگاني كه سابقه و اعتبار مناسبي در فروش اسباب بازيهاي سالم و بي خطر دارند، اسباب بازی را تهیه کنند.
پرواضح است که نداشتن اطلاعات کافی درباره تهیه اسباب بازی برای کودکان و نشناختن نیازهای آنها و تحت تأثیر فیلمها و سریالها قرار گرفتن از خطراتی است که کودکان را مورد هدف قرار داده و قربانی میکند.
متأسفانه فرهنگ غلط جامعه کنونی ایران در برابر تعیین موضع در مقابل برنامههای تلویزیونی و از دیگر سو نداشتن سمت و سویی برای تهیه اسباب بازی و عروسک برای فرزندان این بار به معضلی بدل شده که اگر تبعات آن دامنگیر بزرگترها بود قطعاً برای رفع آن چاره ای اندیشیده میشد.
ازسوی دیگر براساس تحقیقات انجام شده 85 درصد اسباببازیهای موجود در کشور استانداردهای لازم را ندارند و مطالعاتی که توسط بنیاد علوم رفتاری در سه سال گذشته انجام شده نشان میدهد که اغلب اسباببازیهای کودکان استاندارد نیست.
با آنکه سالیانه چهار هزار میلیارد تومان صرف واردات اسباببازی میشود، حتی در اسباببازیهای وارداتی نیز این استاندارد بدرستی رعایت نشده است!
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