غرفه نمايش خلاق در نمايشگاه اسباب بازي همدان داير است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه معصوميان افزود: در غرفه آموزش و پرورش علاوه بر نمايش خلاق، موضوع رويكرد قرآني و خدمات مشاوره اي در حيطه تحصيلي براي بازديدكنندگان وجود دارد.

وي اضافه كرد: در اين غرفه كارشناسان فعاليت قرآني، نمايش خلاق و نقاشي براي كودكان را ارائه مي دهند.

معصوميان با بيان اينكه دوره پيش دبستاني رسمي نيست و خانواده ها اهميت زيادي به اين دوره نمي دهند، گفت: برپايي اين غرفه تاثير زيادي در پيشرفت آموزشي و كمك آموزشي كودكان دارد.

وي اظهار داشت: دوره پيش دبستاني سن طلايي براي رشد و تربيت كودكان است و انتخاب اسباب بازي هدفمند در تربيت كودكان بسيار موثر است.

وي افزود: اسباب بازي بايد در كودكان چالش ذهني ايجاد كنند و به نوعي كودكان را به تفكر وا دارد.

دوازدهمين نمايشگاه تخصصي كودك و نوجوان، اسباب بازي و سرگرمي، تفريحي، ورزشي، لوازم و تجهيزات كمك آموزشي در نمايشگاه بين المللي همدان دایر است.