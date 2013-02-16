اولتیماتوم 24 ساعته به خودروسازان/ خودروهایتان را فوری بفروشید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه سومین همایش فولاد در جمع خبرنگاران با اشاره به بالارفتن قیمت مرغ در بازار گفت: مرغ یک جایگزین برای گوشت است، به همین دلیل با بالا رفتن قیمت گوشت در بازار، مرغ جایگزین آن شده و تقاضا برای مصرف این کالا افزایش یافته که همین امر سبب بالا رفتن قیمت آن شده است.

وزیر صنعت،معدن و تجارت افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا در هفته های گذشته بخشی از ذخایر کالایی خود را آزاد کند و به این ترتیب ذخایر این وزارتخانه در شرکت پشتیبانی امور دام در حال آزاد سازی است.

غضنفری تصریح کرد: این ذخایر به اندازه کافی است و بخشی از آن می تواند نیاز ماه پایانی سال و اوایل سال بعد را پاسخ دهد که بر این اساس 20 هزار تن ذخیره مرغ در حال آزاد سازی بوده و 5 هزار تن آن هم اکنون وارد بازار شده است.

به گفته وی، آزادسازی ذخایر تا زمانی ادامه خواهد داشت که بازار به تعادل برسد.

وی معتقد است که هم اکنون فشار در مورد بخشی از بازار بر روی مردم است و بر این اساس، تعدادی از کالاهای اساسی به دلیل بالا رفتن قیمت ارز فشار زیادی را به مردم وارد کرده است که اخیرا در جلسه مشترک دولت و مجلس توافق بر این صورت گرفته که مبلغی به عنوان جبرانی و عیدانه پرداخت شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: قیمتها نسبت به سالهای قبل رشد داشته و بر این اساس باید شرایطی را فراهم کرد که مردم بتوانند نسبتا راحت مایحتاج خود را تامین کنند.

هشدار داده بودیم

غضنفری همچنین در مورد افزایش قیمت برخی محصولات فولادی از جمله ورق فولاد در ماههای گذشته اظهارداشت: سه ماه پیش وزارت صنعت در خصوص شیوه قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس هشدار داده بود چراکه متاسفانه این محصولات در بورس کالا با ارز آزاد قیمت گذاری می شود و بنابراین مدتی طول کشید تا موفق شدیم بورس کالا رابا این مفهو آشنا کنیم که اگر قیمت گذاری با ارز آزاد صورت گیرد باعث لجام گسیختگی خواهد شد.

وی گفت: در نهایت مقرر شد که حداکثر قیمت ارز برای نرخ گذاری محصولات فولادی نرخ مبادله ای نباشد. از سوی دیگر اگر ارز مرجع مبنا قرار می گرفت رانت بروز می کرد و سود ناشی از قیمت گذاری با ارز مرجع به دست مشتریان نمی رسید.

وی ادامه داد: چانچه نرخ را به صورت تصنعی پایین نگاه می داشتیم، شبکه زیر زمینی شکل می گرفت و کالاها احتکار می شد، ضمن اینکه مصرف کننده نیز به صورت واقعی متضرر می شد.

اولتیماتوم 24 ساعته به خودروسازان

غضنفری در ادامه در خصوص شکل گیری کارگروه مشترک دولت و مجلس برای نرخ گذاری خودرو افزود: موضوع ایجاد کارگروه مشترک برای قیمت گذاری نبود بلکه نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع بر این باور بودند که باید جزئیات قیمت گذاری را مورد بررسی قرار دهند که بر این اساس قرار شد که کمیته ای در سازمان حمایت و یا مجلس تشکیل شود تا خودروسازان در آن منشا افزایش قیمت را توضیح دهند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه زمان جلسه کمیسیون صنایع محدود بود، قرار بر این شد که کمیته جداگانه ای تشکیل شود.

این عضو کابینه دهم در خصوص اتمام حجت با برخی مدیران خودروسازی خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ مصوبه قیمت گذاری بازهم خودروسازان برخی انواع خودرو رابه پیش فروش قطعی نگذاشتند که بر این اساس، با مراجعه ای که بنده به سایتها فروش خودروسازی داشتم، آنها را مکلف کردم ظرف مدت 24 ساعت سایر خودروها را نیز به فروش بگذاراند.

وی گفت: دلیلی که خودرو سازن برای عدم عرضه ارائه می کردند این بود که مطمئن باشند قطعات خودروها تامین می شود که مقرر شد ظرف 24 ساعت با قطعه سازان جلساتی برگزار کنند.

سرانجام 8 طرح فولادی

غضنفری در ادامه در خصوص 8 طرح فولادی گفت: فاینانس چین در مورد 8 طرح فولادی نهایی شده و اسناد آن نیز تهیه و امضا شده است که امیدواریم به زودی شاهد دریافت منابع باشیم.

وی ادامه داد: چه فاینانس چین اجرایی شود یا نه، واگذاری 8 طرح فولادی صورت می گیرد، این در شرایطی است که پس از تغییر نرخ کار مجدد برای ارزش گذاری این پروژه ها صورت گرفت و بر این اساس قرار بر این شد که ارز مبادله ای مبنای قیمت گذاری قرار گیرد.

نحوه کنترل بازار پسته

وزیرصنعت همچنین در خصوص تصمیم دولت برای کنترل بازار پسته اظهار داشت: برخی کالاها همچون پسته هیچ گونه نیاز ارزی ندارند درحالی که قیمت آنها به بهانه ارز بالا رفته است. که بر این اساس؛ مقرر شده سازمان توسعه تجارت ایران امروز هم مذاکرات خود را با تولید کنندگان ادامه دهد.

وی خاطر نشان کرد: تمام تلاش ما این است که صادرات پسته با حفظ منافع دو طرف صورت گیرد اما در عین حال اولویت با تامین بازار داخل و سپس صادرات باشد.