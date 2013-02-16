قطر برای برهم زدن ثبات و امنیت عراق تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری براثا،" علی العلاق" نماینده ائتلاف دولت قانون، سفر اسامه النجیفی اخیر رئیس پارلمان عراق به قطر را مشکوک خواند و گفت قطر از طریق دامن زدن به فرقه گرایی و دخالت در امور داخلی عراق سعی دارد ثبات و امنیت این کشور را از بین ببرد.

وی افزود سفر النجیفی به قطر مشکوک و دارای نشانه ها و پیامدهای خطرناک است. این سفر درست زمانی انجام شده که عراق با هجمه امنیتی، سیاسی و مواضع ستیزه جویانه قطر و ترکیه روبرو است.

علاق افزود آیا در شان رئیس مجلس عراق است که به بهانه پذیرفتن دعوت یک شبکه ماهواره ای مشکوک مانند الجزیره قطر که درجهت دامن زدن به فتنه های طایفه گرایی عمل می کند، از عراق خارج شود؟

وی با انتقاد از رویکرد خصمانه و مبتنی بر طایفه گری رئیس پارلمان عراق در قبال نخست وزیر این کشور، اظهارات النجیفی را دلیلی بر شکست روحی و سیاسی وی دانست .

این نماینده دولت ائتلاف القانون بر لزوم ایستادگی نمایندگان در برابر رئیس پارلمان و مواضع تنش زای وی که در بحرانی کردن صحنه سیاسی عراق سهیم بوده است، تاکید کرد.

النجیفی اخیرا سفری اعلام نشده به قطر داشت که طی آن با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر دیدار کرد.النجیفی در جریان سفر، گفتگویی با شبکه الجزیره داشت که طی آن به نوری المالکی نخست وزیر عراق حمله کرد و از وی خواست استعفا کند.