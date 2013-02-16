  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

عضو ائتلاف دولت قانون:

قطر برای برهم زدن ثبات و امنیت عراق تلاش می کند

یک نماینده ائتلاف دولت قانون عراق با مشکوک خواندن سفر اخير رئیس پارلمان این کشور وابسته به العراقیه به قطر، درباره پیامدهای خطرناک دخالتهای این شیخ نشین در عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری براثا،" علی العلاق" نماینده ائتلاف دولت قانون، سفر اسامه النجیفی اخیر رئیس پارلمان عراق به قطر را مشکوک خواند و گفت قطر از طریق دامن زدن به فرقه گرایی و دخالت در امور داخلی عراق سعی دارد ثبات و امنیت این کشور  را از بین ببرد.

وی افزود سفر النجیفی به قطر مشکوک و دارای نشانه ها و پیامدهای خطرناک است. این سفر درست زمانی انجام شده که عراق با هجمه امنیتی، سیاسی و مواضع ستیزه جویانه قطر و ترکیه روبرو است.

علاق افزود آیا در شان رئیس مجلس عراق است که به بهانه پذیرفتن دعوت یک شبکه ماهواره ای مشکوک مانند الجزیره قطر که درجهت دامن زدن به فتنه های طایفه گرایی عمل می کند، از عراق خارج شود؟

وی با انتقاد از رویکرد خصمانه و مبتنی بر طایفه گری رئیس پارلمان عراق در قبال نخست وزیر این کشور، اظهارات النجیفی را دلیلی بر شکست روحی و سیاسی وی دانست .

این نماینده دولت ائتلاف القانون بر لزوم ایستادگی نمایندگان در برابر رئیس پارلمان و مواضع تنش زای وی که در بحرانی کردن صحنه سیاسی عراق سهیم بوده است، تاکید کرد.

النجیفی اخیرا سفری اعلام نشده به قطر داشت که طی آن با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر دیدار کرد.النجیفی در جریان سفر، گفتگویی با شبکه الجزیره داشت که طی آن به نوری المالکی نخست وزیر عراق حمله کرد و از وی خواست استعفا کند.

کد مطلب 1816292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها