آخرین ملاقات پدر و پسر؛ یکی جانباز و یکی شهید

به گزارش خبرنگار مهر، «علی بحرانی»؛ پدری که در کنار فرزند شهیدش به درجه جانبازی نائل آمده است، امروز در آغوش گرفتن یادگار ۱۳ ساله‌اش، روایت دیگری از صبر، ایثار و دلتنگی یک خانواده شهید را به تصویر کشید.



اینجا، پدر و فرزند هر دو یادگار یک حماسه‌اند؛ یکی با افتخارِ جانبازی و دیگری با داغِ شهادت پدر.