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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۳

آخرین ملاقات پدر و پسر؛ یکی جانباز و یکی شهید

آخرین ملاقات پدر و پسر؛ یکی جانباز و یکی شهید

بوشهر- در میانه استقبال باشکوه مردم شهرستان دیر از پیکر مطهر شهدا، قاب دیدار شهید مهدی بحرانی شهید ۱۳ ساله با پدر جانبازش، یکی از ماندگارترین صحنه‌های این مراسم شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، «علی بحرانی»؛ پدری که در کنار فرزند شهیدش به درجه جانبازی نائل آمده است، امروز در آغوش گرفتن یادگار ۱۳ ساله‌اش، روایت دیگری از صبر، ایثار و دلتنگی یک خانواده شهید را به تصویر کشید.

اینجا، پدر و فرزند هر دو یادگار یک حماسه‌اند؛ یکی با افتخارِ جانبازی و دیگری با داغِ شهادت پدر.

کد مطلب 6936810

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