خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ادبیات منظوم فارسی در گذر از دهه‌های پرفرازونشیب سده چهاردهم خورشیدی، تحولات فرمی و مضمونی چشمگیری را پشت سر گذاشت. در میان شاعرانی که ردپایی ماندگار در بازآفرینی قالب‌های کهن بر جای گذاشتند، حسین منزوی (۱۳۲۵-۱۳۸۳) جایگاهی یگانه دارد. او که از سوی بسیاری از منتقدان و صاحب‌نظران به‌عنوان «سلطان غزل معاصر» و احیاگر فرم کلاسیک با روح و زبان نو شناخته می‌شود، صرفاً به روایت رنج‌های فردی، شکوه‌های عاشقانه یا عواطف شخصی بسنده نکرد. منزوی با شناخت عمیق از ردیف و قافیه، موسیقی کلام و ظرفیت‌های بلاغی زبان فارسی، بستری فراهم آورد که در آن فرم تغزلی بتواند بار دغدغه‌های کلان تمدنی، هویت تاریخی و غیرت ملی را به دوش بکشد.

چهارپاره ملی‌ حماسی «ایران» یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های این درهم‌آمیختگی است. منزوی در این اثر، خطابه به میهن را از یک گزاره صرفاً سیاسی یا شعارزده فراتر می‌برد و آن را به سطح پیوندی وجودی، اندیشگی و عاطفی ارتقا می‌دهد. او با اتکا به کهن‌الگوهای آشنای اقلیمی، تصاویری از کوه‌ها، رودها و دریاهای این سرزمین خلق می‌کند که هریک لایه‌ای از روان‌شناسی تاریخی و مقاومت فرهنگی ایرانیان را پیش چشم مخاطب می‌گذارند.

ایران من! ای خاک همایون من، ایران

ای عشق تو آمیخته با خون من، ایران

ای منبع الهام من، ای شور تو جاری

در شعر تر و نغمه موزون من، ایران



ای همت مردان تو چون نام بلندت

همتای دماوندت و همسنگ سهندت

روزی که تو آهنگ شکارت به سر افتاد

شیر فلک آمد چو اسیری به کمندت



ایران، خزرت زنده و پر همهمه باشد

کارون تو زاینده و پر زمزمه باشد

تا عرصه نام است جهان، ناموران را

زان تو سرافرازترین همه باشد



افکنده شد، آن کس که سرافکنده تو را خواست

شرمنده شد آن خصم که شرمنده تو را خواست

خود بنده فرهنگ درخشان تو آمد

آن قوم که از روی طمع، بنده تو را خواست

ایران من! آفاق، تو را زیر نگین باد

خورشید جهان‌تاب تو تابنده‌ترین باد

تو صخره صمایی و موج‌اند حوادث

تا بوده چنین بوده و تا هست چنین باد

ساختار نیایشی و هندسه کلام؛ منادا به‌مثابه رشته پیوند

ساختار بیرونی و درونی شعر بر پایه تکرار هدفمند منادای «ایران» بنا شده است. این نام مقدس نه‌تنها در آغاز بندها، بلکه در پایان مصرع‌ها نقشی ترجیع‌وار و تکیه‌گاه‌گونه ایفا می‌کند. از منظر زیبایی‌شناسی، این تکرار پیوسته دو کارکرد موازی دارد: نخست، حفظ انسجام محوری و تمرکز ذهنی مخاطب بر کانون معنایی متن، و دوم، بخشیدن طنینی نیایشی و گفتگو وار و مناجات‌گونه به ساختار اثر.

منزوی در آغازبندی شعر، سه‌گانه «خاک همایون»، «خون» و «الهام» را مطرح می‌سازد. در این سه‌گانه، رابطه شاعر با وطن از چارچوب‌های مادی و خط‌کشی‌های مرزی فراتر می‌رود؛ میهن نه‌فقط گستره‌ای جغرافیایی، بلکه جوهر آفرینشگری و مایه تپش قلب سراینده است. جریان یافتن «شور وطن» در «شعر تر و نغمه موزون»، گواهی است بر اینکه برای شاعری چون منزوی، هنر و آفرینش ادبی بدون اتکا به ریشه‌های فرهنگی و خاک مادری هویت نخواهد یافت.

جغرافیای نمادین و زبان کهن‌الگوها

یکی از شاخص‌ترین وجوه غنای این سروده، صورت‌بندی استعاری عناصر اقلیمی ایران است. منزوی جغرافیا را در سطح خنثای آن رها نمی‌کند، بلکه آن را به کهن‌الگوهای زنده هویت ملی پیوند می‌زند؛ مانند کوهساران سرافراز؛ استعاره ای از همت و پایداری. دماوند و سهند در سنت ادبیات کهن فارسی همواره نشانه‌های استواری و تسلیم‌ناپذیری بوده‌اند. منزوی با پیوند زدن «همت مردان» به بلندای «دماوند» و «سهند»، ویژگی‌های اخلاقی جامعه را با پدیده‌های سترگ طبیعی هم‌سنگ می‌کند. این انطباق، اراده جمعی ملت را دارای صلابتی کوه‌گونه و خلل‌ناپذیر می‌نمایاند.

همچنین کاربرد آب‌های خروشان؛ طنین حیات جمعی در شعر اوست. شاعر به پهنه‌های آبی شمال و جنوب می‌نگرد. «خزر پر همهمه» و «کارون پر زمزمه» صرفاً اشاره‌ای به تنوع اقلیمی نیستند؛ صفات «همهمه» و «زمزمه» بر پویایی، جمعیت، پیوستگی اجتماعی و جریان مدام زندگی دلالت دارند. خزر نماد تلاطم و خروش جمعی و کارون نماد باروری، زایش و تداوم تمدنی است. این نگاه دوسویه به شمال و جنوب، تصویری یکپارچه و به هم‌پیوسته از مام وطن میان این دو پهنه آبی را ارائه می‌دهد.

منزوی عرصه افلاک و آسمان را نیز وارد شعر می‌کند و با تعبیر شکار شیر فلک، اقتدار حماسی و اساطیری را به شعر خود می‌بخشد؛ در بیتی که یادآور فخامت قصاید خراسانی و تصاویر حماسی شاهنامه است، منزوی فلک و تقدیر تاریخی را به شیری تشبیه می‌کند که در برابر عظمت و آهنگ ایران، خود به اسیری در کمند درمی‌آید. این وارونگی دراماتیکِ قدرت-جایی که شکارچی خود شکار می‌شود-تصویری غنی از پیروزی اراده ملی بر تندبادهای سخت سرنوشت را ترسیم می‌کند.

ایران و سرنوشت تقابل‌ها؛ غلبه نرم تمدنی و هضم مهاجمان

در لایه میانی شعر، گفتمان اثر از ستایش جغرافیایی به تحلیل فلسفی و تاریخی هویت ایران دگرگون می‌شود. منزوی با بهره‌گیری از جفت‌های متضاد و قافیه‌های درهم‌تنیده («سرافکنده/ سرافراز»، «شرمنده / شرمنده شد»، «بنده/ بندگی»)، منطق تاریخ این سرزمین را بازخوانی می‌کند و به شکست اخلاقی دشمنان ایران اشاره میکند، هر آن‌کس که خفت و سرافکندگی ایران را خواسته، خود محکوم به سقوط و شرمساری تاریخی شده است.

تاکید منزوی بر قدرت جذب و هضم فرهنگی شاه‌بیت تحلیلی این شعر، بیانی درخشان از پدیده «غلبه نرم» است؛ آنجا که می‌گوید اقوامی که به قصد تحمیل بندگی و استیلا بر این خاک تاختند، در فرجام کار، مجذوب شکوه معنوی، ادب، اندیشه و هنر ایرانی شدند و خود به «بنده فرهنگ درخشان» آن بدل گشتند. این نگرش، بازتاب‌دهنده حقیقتی تاریخی است که در مواجهه با هجوم‌های گوناگون اعراب و مغولان و تاتارها و... در ادوار کهن و میانه مکرراً به اثبات رسیده است.

تصویر صخره و امواج؛ لحن دعایی و تداوم تاریخی

در بند پایانی، شعر به تصویری ماندگار، فشرده و تمثیلی می‌رسد: «تو صخره صمایی و موج‌اند حوادث». در این موازنه بلاغی، ایران «صخره صماء» (سنگ خارا و نفوذناپذیر) است و شداید، جنگ‌ها و فتنه‌ها به‌مثابه «امواجی گذرا» که جز کف‌آلود شدن و شکستن بر پایه‌های صخره سرانجامی ندارند.

پایان‌بندی سروده با تکرار دعای کهن و صیغه آرزومندانه «باد» («زیر نگین باد»، «تابنده‌ترین باد»، «تا هست چنین باد») همراه است. این لحن نیایشی، امید را از مرتبه آرزویی خام به باوری عمیق و حکیمانه پیوند می‌زند؛ حکمی قاطع که استواری گذشته را به تداوم آینده متصل می‌کند.

پیوستگی موتیف ایران در منظومه فکری منزوی

شعر «ایران» سندی روشن از توانمندی حسین منزوی در تنفس میان جهان تغزل ناب وجودی او، قالب چهار پاره و ساحت شعر متعهد ملی است. او نشان می‌دهد که سخن گفتن از وطن نیازمند درغلتیدن به کلمات شعاری یا خشونت زبانی نیست؛ بلکه می‌توان با زبانی زلال، عاطفی و در عین حال استوار، حماسه‌ای خلق کرد که در حافظه جمعی یک ملت ماندگار شود. این سروده، چه در بافت واژگان، چه در منطق تقابل‌ها و چه در لحن دعایی، بیانیه‌ای است در ستایش بقای فرهنگی و جاودانگی سرزمینی که قرن‌ها طوفان را از سر گذرانده و همچنان بر تارک تاریخ ایستاده است.