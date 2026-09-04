مرمت و ساماندهی طاق تاریخی شیرین و فرهاد در ایوان

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اثر تاریخی یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری استان محسوب می‌شود، اظهار داشت: عملیات مرمت و ساماندهی این طاق تاریخی با هدف حفظ و احیای این میراث گرانبها و افزایش جذابیت آن برای گردشگران انجام می‌شود.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در حال اجراست و بهسازی مسیر دسترسی به این طاق تاریخی، نقش مؤثری در افزایش بازدید گردشگران و رونق اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه این اثر تاریخی به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و هویتی منطقه، نیازمند توجه ویژه و حفاظت مستمر است، تصریح کرد: اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعت گردشگری در شهرستان ایوان شده و به معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی این منطقه کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ و احیای آثار تاریخی یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل این پروژه، شاهد افزایش جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری در شهرستان ایوان باشیم.