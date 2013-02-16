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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

صفری اعلام كرد:

90 درصد از خاك صنعتی كشور در فارس تولید می شود

90 درصد از خاك صنعتی كشور در فارس تولید می شود

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: 90 درصد از خاك صنعتی ایران در استان فارس تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غفار صفری بعدازظهر شنبه در دیدار با هیئت تجاری كشور پاكستان با اشاره به بخش معدنی استان فارس گفت: زمینه های مراودات مختلف میان استان فارس و كشور پاكستان فراوان است كه در این میان مباحث معدنی می تواند دارای جایگاه خاصی باشد.

وی افزود: امروز 430 معدن فعال در استان فارس وجود دارد و 20 نوع ماده معدنی نیز در دست بررسی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینكه این استان در فعالیت های معدنی دارای رده بالای كشور است، تاكید كرد: استان فارس در بخش فعالیت های معدنی رتبه بالایی دارد كه در این میان باید به تولید سنگ های تزئینی، سنگ گچ و سنگ آهك اشاره كرد.

صفری ادامه داد: در مباحث مربوط به سنگ رتبه اول و دوم كشور را در اختیار داریم.

داروهای دامی فرصت توسعه فعالیت فارس و پاكستان است

در ادامه این نشست رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان فارس نیز گفت: كشاورزی اولویت اول استان فارس و شاخصه بزرگ رتبه بندی این استان در كشور است.

مهرزاد خرد تصریح كرد: امروز در مباحث داروهای دامی فرصت بسیار مناسبی برای استان فارس فراهم شده تا در این بخش نیز افتخاری دیگر برای بخش كشاورزی فارس خلق شود.

وی افزود: داروهای دامی امكان تامین واكسن و داروها را برای دام فراهم ساخته و در این بخش می توانیم با كشور پاكستان همكاری های مختلفی را داشته باشیم.

کد مطلب 1816351

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