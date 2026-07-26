به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت تولید واکسن و فرآوردههای بیولوژیک در پیشگیری از بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام، گفت: بهرهگیری از دانش بومی، فناوریهای نوین و رعایت استانداردهای کیفی، نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای سلامت کشور دارد.
وی افزود: تولید هفت واکسن راهبردی و فرآوردههای بیولوژیک مورد نیاز دام، طیور و آبزیان از مهمترین دستاوردهای این حوزه به شمار میرود که در قالب طرحهای تحقیقاتی منطبق با سیاستها و برنامههای کلان کشور اجرا شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، ارتقای ظرفیتهای تحقیقاتی و توسعه نوآوری در تولید واکسن را از الزامات پیشرفت این بخش دانست و گفت: استمرار فعالیتهای پژوهشی و ایجاد زیرساختهای مناسب، امکان پاسخگویی به نیازهای ملی و منطقهای را فراهم کرده و زمینه توسعه صنعت واکسنسازی کشور را مهیا میکند.
بهجت حقیقی بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای حفظ و تقویت این ظرفیت ملی تأکید کرد و افزود: توسعه بازارهای صادراتی و افزایش حضور در بازارهای بینالمللی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدات دانشبنیان و تداوم فعالیتهای تحقیقاتی در این حوزه است.
وی با اشاره به یکی از تازهترین دستاوردهای پژوهشی کشور اظهار کرد: تولید نخستین واکسن سهگانه آبزیان برای مقابله با بیماریهای شایع این بخش، گامی مؤثر در ارتقای امنیت غذایی و کاهش خسارتهای ناشی از بیماریها در صنعت شیلات محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: این موفقیت حاصل توان علمی و تخصصی پژوهشگران داخلی است و با استقبال فعالان صنعت شیلات روبهرو شده؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش تلفات آبزیان ایفا کند.
بهجت حقیقی بر تقویت همکاری میان دستگاههای متولی حوزه دامپزشکی، شیلات و مراکز پژوهشی تأکید کرد و گفت: توسعه همکاریهای مشترک، زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی جدید و تولید واکسنهای نوین متناسب با نیازهای کشور را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان فارس تصریح کرد: این استان از توانمندیهای قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی تولید واکسن در کشور برخوردار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان خاطرنشان کرد: با فراهم شدن زمینه حضور و مشارکت شرکتهای دانشبنیان در کنار ظرفیتهای تخصصی موجود، میتوان زنجیره ارزش تولید واکسن را تکمیل، ظرفیت تولید را افزایش و زمینه توسعه پایدار صادرات واکسنهای دامی را در سالهای آینده فراهم کرد.
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